Niederreiter gewinnt Schweizer NHL-Duell gegen Devils deutlich

Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets gewinnen in Nordamerikas NHL deutlich mit 6:1 gegen die New Jersey Devils.

Die Winnipeg Jets bleiben in der NHL das Mass aller Dinge. Die Kanadier feierten in der Nacht auf Samstag den zweiten Sieg in Folge, nachdem sie zuletzt ungewohnte drei Niederlagen de suite hatten einstecken müssen. Nikolaj Ehlers, der Sohn von Visp-Coach Heinz, glänzte beim 6:1-Erfolg mit drei Skorerpunkten, womit die Jets ihren Platz als bestes Team der Liga festigen konnten. Nino Niederreiter blieb bei knapp 15 Minuten Eiszeit ohne Torbeteiligung.

Niederreiter kämpft mit Steven Stamkos und Andreas Englund um den Puck. Bild: www.imago-images.de

Für Nico Hischier und Timo Meier war das Aufeinandertreffen mit ihrem Schweizer Kompagnon jedoch eines zum Vergessen. Beide Stürmer der New Jersey Devils, die zum dritten Mal in Serie als Verlierer vom Eis mussten, beendeten die Partie mit einer Minus-3-Bilanz.

Und die anderen Schweizer?

Erfolgreicher verlief der Abend für Philipp Kuraschew und Pius Suter. Kuraschew kam mit den Chicago Blackhawks, dem zweitschwächsten Team der Liga, zum dritten Sieg in den letzten vier Spielen. Der Berner Stürmer stand beim 4:3-Erfolg gegen Utah allerdings nur rund sechs Minuten auf dem Eis.

Pius Suter und die Vancouver Canucks sammelten derweil wichtige Punkte im Kampf um einen Playoff-Platz. Beim 3:1-Erfolg gegen Minnesota lieferte Suter den Assist zum letzten Treffer ins leere Tor in der Schlussminute. Der Zürcher steht nun bei 13 Vorlagen in dieser Saison.

(sda)