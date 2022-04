Josi skort erneut nicht und verliert +++ Nur Niederlagen für NHL-Schweizer

Roman Josi, der am selben Tag als Spieler des Monats März ausgezeichnet worden war, musste mit den Nashville Predators gegen die Buffalo Sabres eine Niederlage hinnehmen. Das Team aus Tennessee, das zuletzt zweimal in Folge gewonnen hatte, konnte zwar zweimal einen Rückstand ausgleichen und kam auch nach dem 1:3 noch einmal zurück in die Partie. Auf den vierten Treffer von Victor Olofsson fünfeinhalb Minuten vor Ende des zweiten Drittels fanden die Predators indes keine Antwort mehr. Josi stand zwar mit knapp 27 Minuten länger auf dem Eis als jeder andere Feldspieler und war auch beim 1:1 durch Filip Forsberg im Einsatz, blieb aber wie schon drei Tage zuvor gegen Ottawa ohne Skorerpunkt. Im März hatte der Berner mit 28 Punkten aus 14 Spielen eine beeindruckende Serie hingelegt.

Kein erfolgreicher Tag für die in der NHL engagierten Schweizer. Alle drei, die in der Nacht auf Samstag im Einsatz standen, blieben sieglos.

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

«Leckerbissen», «tolle Herausforderungen» – Reaktionen zur Schweizer WM-Gruppe

An der WM 2022 in Katar trifft die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft auf Rekord-Weltmeister Brasilien, Serbien und Kamerun. Das ergab die Auslosung am Freitagabend in Doha.

Donnerstag, 24. November: Schweiz – Kamerun

Montag, 28. November: Brasilien – Schweiz

Freitag, 2. Dezember: Serbien – Schweiz