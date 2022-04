Fiala führt Minnesota mit Tor und Assist zum Sieg – Josi punktet ebenfalls

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Real Madrid feiert grosse Kabinen-Party – nur Bale steht teilnahmslos in der Ecke

Real Madrid feierte am Sonntag einen äusserst wichtigen 3:2-Sieg. Beim FC Sevilla lagen die «Königlichen» bis zur 82. Minute noch mit 1:2 in Rückstand, doch dank Treffern von Nacho Fernandez und Karim Benzema in der Nachspielzeit schaffte das Team von Trainer Carlo Ancelotti noch die späte Wende. Ein grosser Schritt in Richtung des 35. Meistertitels – Reals Vorsprung auf die ersten Verfolger beträgt sechs Runden vor Schluss fast uneinholbare 15 Punkte.