Vier Skorerpunkte – überragender Fiala sichert Minnesota das Playoff-Ticket

Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.

Für Roman Josi setzte es mit den Nashville Predators gegen die St. Louis Blues eine 3:8-Heimpleite ab. Josi, der als achter Verteidiger in der NHL mindestens 20 Tore und 65 Assists verbucht hat, verliess das Eis ohne persönliches Erfolgserlebnis und mit einer Minus-3-Bilanz. Die Playoff-Chancen der Predators sind mit vier Punkten Vorsprung auf die neuntplatzierten Vegas Golden Knights weiter intakt. Je sechs Spiele stehen noch aus.

Fiala verbuchte in den letzten sechs Spielen zwölf Skorerpunkte und hält wie San Joses Timo Meier bei 73 Punkten. Nach dem 13. Sieg aus den letzten 17 Spielen hat Minnesota das Playoff-Ticket auf sicher. Die Sharks hingegen sind nach der zehnten Niederlage am Stück aus dem Rennen.

Kevin Fiala verhilft den Minnesota Wild in der NHL mit vier Skorerpunkten zur vorzeitigen Playoff-Qualifikation. Der St. Galler erzielte beim 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen die San Jose Sharks im Schlussdrittel das 4:4 und bereitete drei weitere Treffer vor, darunter den Siegtreffer von Jared Spurgeon nach etwas mehr als einer Minute der Overtime.

Du bist Eishockey-Fan? Und einem kniffligen Quiz nicht abgeneigt? Dann bist du hier aber so etwas von goldrichtig!

Vom Start der Playoffs in der National League bis zum letzten Spiel der Finalserie erscheint an dieser Stelle jeden Tag ein neues Wordle. Gesucht werden Schweizer und ausländische Akteure, die in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga spielen oder gespielt haben, und deren Familienname aus fünf Buchstaben besteht.