Suter gewinnt Duell gegen Kurashev – Devils kassieren Klatsche

Mehr «Sport»

Chicago Blackhawks – Vancouver Canucks 3:4

Philipp Kurashev (Chicago): 1 Assist, 1 Schuss, TOI 20:25 Min.

Pius Suter (Vancouver): 1 Assist, kein Schuss, TOI 18:19 Min.



Die Vancouver Canucks punkteten im sechsten NHL-Spiel in Folge. Beim 4:3-Sieg bei den Chicago Blackhawks bereitete der Schweizer Stürmer Pius Suter das 4:2 vor.

Vancouver skorte im Mitteldrittel dreimal und machte so aus einem 1:2 ein 4.2. Die Kanadier festigten damit ihren zweiten Platz im Westen. Sie haben nun in sechs Spielen in Folge mindestens einen Punkt geholt (5 Siege, 1 Niederlage im Penaltyschiessen). Suter, der zwischenzeitlich verletzt war, skorte nach vier Toren seinen ersten Assist der Saison.

Weniger gut läuft es den Chicago Blackhawks. Trotz dem elften Assist von Philipp Kurashev verloren sie zum vierten Mal in Folge.

New Jersey Devils – Anaheim Ducks 1:5

Nico Hischier (New Jersey): 2 Schüsse, TOI 16:39 Min.

Timo Meier (New Jersey): 4 Schüsse, TOI 15:30 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Schuss, TOI 18:47 Min.

Akira Schmid (New Jersey): 23 Paraden, Abwehrquote 85,2 %

Eine deftige Heimniederlage setzte es für die New Jersey Devils mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid gegen die Anaheim Ducks ab. Goalie Schmid musste 4 von 27 Schüssen passieren lassen, der letzte Treffer fiel ins leere Tor. Unbestrittener Matchwinner für die Kalifornier war Adam Henrique mit einem Hattrick. Zuletzt hatte New Jersey, das derzeit knapp ausserhalb der Playoffs steht, zweimal hintereinander gewonnen. (ram/sda)