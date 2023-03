Ein Abend zum Vergessen: Akira Schmid wird nach elf Minuten ausgewechselt. Bild: keystone

Akira Schmid erlebt einen rabenschwarzen Abend – und wird ausgewechselt

Mehr «Sport»

Buffalo – New Jersey 5:4

Nico Hischier, 1 Assist, 3 Schüsse, 19:57 TOI

Timo Meier, 3 Schüsse, 18:28 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Schüsse, 18:50 TOI

Akira Schmid, der Schweizer NHL-Goalie in Diensten der New Jersey Devils, erlebt in der Nacht auf Samstag einen schwarzen Abend. Nach drei frühen Gegentreffern wird er ausgewechselt.

Der 22-jährige Emmentaler parierte bloss vier von sieben Schüssen. Bereits nach 11 Minuten nahm ihn der Trainer vom Eis und beorderte Vitek Vanecek ins Tor. Die Devils, bei denen neben Schmid mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler die gesamte Schweizer Fraktion auf dem Eis stand, verloren auswärts gegen die Buffalo Sabres letztlich 4:5.

Die New Jersey Devils hätten mit einem Sieg bereits die vorzeitige Qualifikation für die Playoffs geschafft. In letzter Zeit läuft es der Mannschaft um Captain Hischier allerdings nicht wie gewünscht. Fünf der letzten sechs Partien gingen verloren.

Hischier liess sich als Passgeber einen Skorerpunkt gutschreiben. Mit 68 Zählern (30 Tore/38 Assists) schloss der Walliser zu Kevin Fiala (22/46) auf. Die beiden führen die Skorerliste der Schweizer Spieler gemeinsam an.

Colorado – Arizona 3:1

Janis Moser, 1 Assist, 21:56 TOI

Auch Janis Moser als Passgeber polierte seine Statistik auf. Nach der 1:3-Niederlage der Arizona Coyotes gegen die Colorado Avalanche mit Denis Malgin steht der Verteidiger aus Biel nun bei 28 Zählern (6/22).

Die Schweizer Skorerliste: