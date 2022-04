Nico Hischier im Duell gegen Cory Schneider. Bild: keystone

Hischier trifft, verliert aber – Fiala trifft nicht, ist dafür auf Playoff-Kurs

Washington – Minnesota 1:5

Kevin Fiala, 14:53 TOI

Die Minnesota Wild mit Kevin Fiala setzen in der NHL ihren guten Lauf fort. Beim 5:1-Auswärtssieg gegen die Washington Capitals punkten sie bereits zum zehnten Mal in Folge.

Den Grundstein zum 43. Sieg im 68. Spiel legten die Wild mit einem Blitzstart. Nach Toren von Joel Eriksson Ek und Tyson Jost lagen die Gäste bereits nach 97 Sekunden mit 2:0 vorne. Der Schwede Eriksson Ek erhöhte kurz nach Spielhälfte auf 3:0 und war mit einem Assist auch am vierten Treffer von Minnesota durch Marcus Foligno 30 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels direkt beteiligt.

Fiala blieb im zweiten Spiel in Folge ohne Skorerpunkt, nachdem er im Monat März von 16 Partien nur deren drei ohne Torbeteiligung beendet hat.

Minnesota belegt in der Western Conference nach wie vor Platz 2 und ist damit auf bestem Weg in die Playoffs.

Die besten 10 Teams der Western Conference screenshot: nhl.com

New Jersey – NY Islanders 3:4

Nico Hischier, 1 Tor, 5 Schüsse, 21:16 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 18:46 TOI​

Kein Thema mehr sind die Playoffs schon länger für die New Jersey Devils, die in der Eastern Conference an zweitletzter Position stehen. Gegen die New York Islanders gab es in der Nacht auf heute die nächste Niederlage. Daran konnte auch Nico Hischier nichts ändern. Der Schweizer erzielte den Treffer zum 3:4 in der 59. Minute, zu mehr reichte es den Devils aber nicht.

Ottawa – Detroit 5:2

Pius Suter, 15:37 TOI

Ohne Punkte blieb Pius Suter bei der 2:5-Niederlage der Detroit Red Wings gegen Ottawa.

Schweizer Skorerliste: screenshot: nhl.com

watson Eishockey auf Instagram



Folge uns hier auf Instagram. Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.

(zap/sda)