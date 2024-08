Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris 1 / 79 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris Richelle Anita Soppi Mbella aus Kamerun hat gegen die Japanerin Akira Sone nichts zu melden. quelle: keystone / eugene hoshiko

Wie schnell rennt Mujinga Kambundji heute? Das läuft am Samstag bei Olympia in Paris

Die Highlights

Schwimmen

Nachdem der Schweizer Roman Mityukov am Donnerstag Bronze über 200 m Rücken geholt hat, kämpft heute Noè Ponti in seiner Paradedisziplin 100 m Delfin um eine Medaille. In 4 x 100 m Lagen tritt derweil das Schweizer Team mit Roman Mityukov, Jérémy Desplanches, Nils Liess und Antonio Djakovic im Vorlauf an.

Leichtathletik

In der Leichtathletik fallen heute fünf Entscheidungen an. Aus Sicht der Schweiz liegt das Augenmerk dabei auf der Vorstellung der Sprinterin Mujinga Kambundji. Um 19.50 Uhr kämpft die Bernerin um den Einzug in den Final über 100 m. Schafft sie den Sprung in den Final, kämpft Kambundji nur eineinhalb später bereits um die Medaillen. Der Final ist auf 21.20 Uhr angesetzt.

Kambundji kämpft heute um den Einzug in den Final über 100 m. Bild: keystone

Beachvolleyball

Die beiden Schweizer Beachvolley-Duos Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré sowie Tanja Hüberli/ Nina Brunner sind an den Olympischen Spielen in Paris noch ungeschlagen. Heute absolvieren beide ihr letztes von drei Gruppenspielen, die Qualifikation für die K.o.-Phase ist jedoch bereits vor den Partien fix. Trotz dieser Sicherheit tun die Beachvolleyballerin gut daran, auch das letzte Gruppenspiel für sich zu entscheiden, bringt der Gruppensieg doch die direkte Achtelfinalqualifikation.

Rad

Erst sechs Tage vor dem Rennen erfuhr Marc Hirschi, dass er für Stefan Bissegger nachrückt und an der Seite von Stefan Küng an den Olympischen Spielen im Strassenrennen antreten darf. Erst kürzlich konnte Hirschi die Tschechien-Rundfahrt für sich entscheiden.

Marc Hirschi vertritt die Schweiz gemeinsam mit Stefan Küng im Strassenrennen. Bild: keystone

Die 31 Medaillen-Entscheidungen am Samstag

9.30 Uhr

Schiessen, Frauen, Sportpistole 25 m

10.00 Uhr

Reiten, Dressur, Teams

10.18 Uhr

Rudern, Frauen, Skiff

10.30 Uhr

Rudern, Männer, Skiff

10.50 Uhr

Rudern, Frauen, Achter

11.00 Uhr

Rad Strasse, Strassenrennen, Männer mit🇨🇭Marc Hirschi, Stefan Küng

Marc Hirschi und Stefan Küng greifen heute im Strassenrennen ein. Bild: keystone

11.10 Uhr

Rudern, Männer, Achter

12.00 Uhr

Tennis, Männer, Doppel

12.00 Uhr

Tennis, Frauen, Einzel

14.30 Uhr

Tischtennis, Frauen, Einzel

14.45 Uhr

Bogenschiessen, Frauen, Einzel

15.30 Uhr

Schiessen, Männer, Skeet

15.30 Uhr

Kunstturnen, Männer, Boden

16.10 Uhr

Badminton, Frauen, Doppel

16.20 Uhr

Kunstturnen, Frauen, Sprung

17.15 Uhr

Kunstturnen, Männer, Pauschenpferd

ca. 17.20 Uhr

Judo, Mixed, Teams

19.35

Leichtathletik, Männer, Kugelstossen

20.00 Uhr

Fechten, Frauen, Säbel, Teams

20.20 Uhr

Leichtathletik, Frauen, Dreisprung

20.30 Uhr

Schwimmen, Männer, 100 m Delfin. mit🇨🇭Noè Ponti

Noè Ponti schwimmt um die Medaillen. Bild: keystone

20.55 Uhr

Leichtathletik, Mixed, 4x400 m

21.01 Uhr

Schwimmen, Frauen, 200 m Lagen

21.08 Uhr

Schwimmen, Frauen, 800 m Crawl

21.20 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 100 m, evtl. 🇨🇭mit Mujinga Kambundji

21.34 Uhr

Schwimmen, Mixed, 4x100 m Lagen

21.45 Uhr

Leichtathletik, Männer, Zehnkampf

22.00 Uhr

Surfen, Männer

23.10 Uhr

Surfen, Frauen

Zeit offen

Segeln, Windsurfen, Frauen, IQFoiL

Zeit offen

Segeln, Windsurfen Männer, IQFoil, evtl. mit 🇨🇭 Elia Colombo

Weitere Schweizer Einsätze

ab 09.00 Uhr

Joel Girrbach: Golf, 3. Runde

Golfer Joel Girrbach. Bild: keystone

9.54 Uhr

Aurelia-Maxima Janzen: Rudern, Skiff, B-Final

ab 11 Uhr

Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré: Beachvolleyball, Gruppe D gegen Giuliana Poletti/Michelle Valiente (PAR) (11:00 Uhr), evtl. Playoff-Spiel/Repechage (18.00, 21.00 oder 22.00 Uhr)

11.10 Uhr

Valentina Rosamilia, Audrey Werro: Leichtathletik, 800 m, Repechage

12.40 Uhr

Roman Mityukov/Jérémy Desplanches/c: Schwimmen, 4x100 m Lagen, Vorlauf

ab 14.25 Uhr

Maud Jayet: Segeln, ILCA 6, 5. und 6. Wettfahrt

15.30 Uhr

Alena Marx: Kanu, Slalom, Kajak-Cross, Vorläufe (15.30 Uhr), evtl. Repechage (18.05 Uhr)

ab 16 Uhr

Tanja Hüberli/Nina Brunner: Beachvolleyball, Gruppe F gegen Lézana Placette/Alexia Richard (FRA) (16.00 Uhr), evtl. Playoff-Spiel/Repechage (21.00, 22.00 oder 23.00 Uhr)

16.40 Uhr

Martin Dougoud: Kanu, Slalom, Kajak-Cross, Vorläufe (16.40 Uhr), evtl. Repechage (18.45 Uhr)

Martin Dougoud tritt im Slalom an. Bild: keystone

ab 17.05 Uhr

Yves Mermod/Maja Siegenthaler: Segeln, 470, 3. und 4. Wettfahrt

19.50 Uhr

Mujinga Kambundji: Leichtathletik, 100 m, Halbfinals

Zeit offen

Elia Colombo: Segeln, Windsurfen Männer, IQFoiL, Viertelfinal (Zeit offen)), evtl. Halbfinal

