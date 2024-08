Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris 1 / 90 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris Ringen-Ringelreihe. quelle: keystone / yahya arhab

Der Traum vom Beachvolleyball-Final – das läuft am Donnerstag in Paris

Die Highlights

Geht das Beachvolley-Märchen weiter?

Nina Brunner und Tanja Hüberli kämpfen am olympischen Beachvolleyball-Turnier um den Finaleinzug. Im Halbfinal ab 17 Uhr treffen sie auf das kanadische Duo Mellisa Humana-Paredes und Brandie Wilkerson. Die beiden Kanadierinnen verloren in der Gruppenphase gegen das andere Schweizer Duo Esmée/Zoé, haben sich seither aber merklich gesteigert. Trotzdem ist ein Finaleinzug der Schweizerinnen möglich, sie haben im bisherigen Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben.

Lyles' zweiter Streich

Sprinter Noah Lyles hat vor dem Start der Olympischen Spiele vier Goldmedaillen angekündigt. Die erste hat der US-Amerikaner in einem brutal knappen Rennen über 100 m bereits geholt. Heute Abend (20.30 Uhr) steht der Final über die doppelte Distanz, seine eigentliche Paradedisziplin an. Schlägt Lyles erneut zu?

Bild: keystone

Das grosse Hürden-Duell

Die US-Amerikanerin Sydney McLaughlin-Levrone, die in Tokio den Titel holte, und ihre niederländische Rivalin Femke Bol, die Weltmeisterin von 2023, werden sich über 400 m Hürden ein heisses Duell liefern. Im Halbfinal hat McLaughlin-Levrone bereits gezeigt, was sie drauf hat und lief 52,13. Aber auch Femke Bol lief mit 52,57 ein gutes Stück unter drei Sekunden. Wer hat im Final (21.25 Uhr) am Ende die Nase vorn?

Bild: keystone

Die 25 Medaillen-Entscheidungen am Donnerstag

7.30 Uhr

Schwimmen, Open Water, Frauen, 10 km

Die Seine kommt beim Freiwasserschwimmen noch einmal zum Einsatz. Bild: keystone

12.50 Uhr

Sportklettern, Männer, Speed

13.30 Uhr

Kanu, Regatta. Männer, Canadier-Zweier, 500 m

13.40 Uhr

Kanu, Regatta, Frauen, Kajak-Vierer, 500 m

13.50 Uhr

Kanu, Regatta, Männer, Kajak-Vierer, 500 m



15.00 Uhr

Wasserspringen, Männer, 3 m

15.00 Uhr

Gewichtheben, Frauen, bis 59 kg

Ab 15.40 Uhr

Segeln, Männer, Formula Kite

Ab 16.14 Uhr

Segeln, Frauen, Formula Kite

🇨🇭 evtl. mit Elena Lengwiler



Kann Elena Lengwiler um eine Medaille kämpfen? Bild: keystone

19.00 Uhr

Landhockey, Männer: Deutschland – Niederlande

19.11 Uhr

Rad Bahn, Frauen, Keirin

19.27 Uhr

Rad Bahn, Omnium, Punktefahren

🇨🇭 mit Alex Vogel



19.30 Uhr

Gewichtheben, Männer, bis 73 kg

19.55 Uhr

Ringen, Männer, Greco, bis 67 kg

20.00 Uhr

Leichtathletik, Frauen, Weitsprung

Deutschland hofft auf Mikaila Mihambo. Bild: keystone

20.25 Uhr

Leichtathletik, Männer, Speerwurf

20.30 Uhr

Leichtathletik, Männer, 200 m

20.30 Uhr



Ringen, Männer, Greco, bis 87 kg

21.15 Uhr

Ringen, Frauen, Freistil, bis 53 kg

21.19 Uhr

Taekwondo, Männer, bis 68 kg

21.43 Uhr

Leichtathletik, Männer, 3000 m Steeple

21.25 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 400 m Hürden



21.37 Uhr

Taekwondo, Frauen, bis 57 kg

21.45 Uhr

Leichtathletik, Männer, 110 m Hürden



Bild: keystone

22.34 Uhr

Boxen, Männer, Fliegengewicht (bis 51 kg): Billal Bennama (FRA) - Hasanboy Dusmatow (UZB)

22.51 Uhr



Boxen, Frauen, Bantamgewicht (bis 54 kg): Chang Yuan (CHN) - Hatice Akbas (TUR)

Weitere Schweizer Einsätze

Ab 9.11 Uhr

Morgane Métraux: Golf, 2. Runde

Ab 9.22 Uhr

Albane Valenzuela: Golf, 2. Runde

Ab 10.05 Uhr

Annik Kälin: Leichtathletik, Siebenkampf, 100 m Hürden (10.05 Uhr), Weitsprung (11.05 Uhr), Kugelstossen (19.35 Uhr), 200 m (20.55 Uhr)

Wie präsentiert sich Annik Kälin? Bild: keystone

Ab 11.00 Uhr:



Alexandre Dällenbach: Moderner Fünfkampf, Fechten, Klassierungsrunde

11.10 Uhr

Salomé Kora/Sarah Atcho-Jaquier/Léonie Pointet/Mujinga Kambundji: Leichtathletik, 4x100 m, 1. Runde

ab 13.13 Uhr

Elena Lengwiler: Segeln, Formula Kite, Halbfinals

15.00 Uhr

Anna Jurt: Moderner Fünfkampf, Fechten, Klassierungsrunde

17.00 Uhr

Tanja Hüberli/Nina Brunner: Beachvolleyball, Halbfinal (17.00 Uhr) gegen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson (CAN)

Ab 17.00 Uhr

Alex Vogel: Rad Bahn, Omnium, Scratch (17.00 Uhr), Tempofahren (17.38 Uhr), Ausscheidungsrennen (18.25 Uhr)