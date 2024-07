Heute spielen wir mal Zahnarzt bei Tomokazu Harimoto

Dank eines 4:2-Siegs gegen Noshad Alamiyan steht Tomokazu Harimoto in den Achtelfinals des olympischen Tischtennis-Bewerbs. Der Japaner ist offensichtlich ein Vertreter der Spezies, die bei jedem Schlag an eine Hallen-Version von Maria Scharapowa erinnert.

Irritierende Urteile und ungewöhnliche Handlungen von Anti-Doping-Institutionen in anderen Ländern lassen die Frage aufkommen, ob Schweizer Sportler unfair behandelt werden. Mountainbiker Mathias Flückiger hat dieses Gefühl, und selbst der verurteilte Sprinter Alex Wilson sieht sich noch immer als unschuldiges Opfer.

Es war der Aufreger vor den Olympischen Spielen in Tokio 2021. Stunden vor der geplanten Abreise setzte der Internationale Sportgerichtshof (CAS) die zuvor von der Schweizer Disziplinarkammer (DK) aufgehobene provisorische Sperre gegen Sprinter Alex Wilson wieder in Kraft. Ein unangekündigter Test hatte in Wilsons Urin Spuren des verbotenen Anabolikums Trenbolon zutage gebracht. Der Athlet erklärte, die Ursache sei eine Kontamination beim Verzehr von Fleisch in Las Vegas gewesen. Letztlich überzeugte er damit weder Swiss Sport Integrity noch das CAS.