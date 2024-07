Roman Mityukov unterstreicht in den Vorläufen über 200 m Rücken seine Medaillenambitionen. Der Genfer zieht am Tag nach seinem 24. Geburtstag mit der besten Zeit in die Halbfinals vom Abend ein.



In 1:56,62 – rund 1,3 Sekunden über seinem Schweizer Rekord – setzte sich Mityukov im dritten von vier Vorläufen locker gegen Ryan Murphy durch. Der US-Amerikaner ist vierfacher Olympiasieger, 2016 in Rio de Janeiro holte er über 100 und 200 m Rücken das Double, 2021 in Tokio belegte er über 200 m Rücken den 2. und über 100 m den 3. Rang.



Zweitschnellster hinter dem diesjährigen WM-Zweiten Mityukov war der Deutsche Lukas Märtens in 1:56,89. Die Halbfinals über 200 m Rücken finden am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr statt, der Final am Donnerstagabend. (nih/sda)

