Langweilig! In diesen Sportarten gewinnen (fast) immer die gleichen Nationen

Die Schweiz ist eine Ski-Nation, keine Frage. An den Olympischen Sommerspielen gibt es aber keine Disziplin, in der Athletinnen und Athleten aus der Schweiz regelmässig Medaillen holen. Anders sieht dies beispielsweise bei Südkorea, China oder den USA aus. Wir werfen einen Blick auf Sportarten an den Sommerspielen, die von einer Nation dominiert werden.

Bogenschiessen der Frauen

Südkorea 🇰🇷

🥇 18/22

Am eindrücklichsten ist die Dominanz eines Landes an Olympischen Sommerspielen beim Bogenschiessen der Frauen. Seit 1984 – im Jahr 1972 wurde die Sportart olympisch – haben die südkoreanischen Bogenschützinnen alle Goldmedaillen im Teamwettbewerb und bis auf das Jahr 2008 auch alle Goldmedaillen im Einzel abgeräumt. Zu den neun Goldmedaillen im Einzel kommen je fünf Silber- und Bronzemedaillen. Zweimal – 1988 und 2000 – holte sich Südkorea den kompletten Medaillensatz.

Was dabei auffällt, ist die enorme breite des Kaders: Die neun Goldmedaillen im Einzel wurden von neun unterschiedlichen Athletinnen gewonnen.

Die amtierende Olympiasiegerin An San. Bild: www.imago-images.de

Auch die Männer holten in dieser Disziplin bereits sechsmal Team-Gold und zwei Einzel-Goldmedaillen. Doch weshalb sind die Südkoreanerinnen und -koreaner im Bogenschiessen eine solche Macht? Laut der Plattform «Worldarchery» liegt der Grund für den Erfolg nicht nur darin, dass Bogenschiessen in Korea eine lange Tradition hat, sondern auch in der Art und Weise, wie die Schützinnen und Schützen gefördert werden:

«Die Kinder trainieren von Montag bis Freitag drei bis vier Stunden pro Tag, vom Ende des Schultages bis zum Ende des Arbeitstages. Der Bogenschiessclub ist, vereinfacht ausgedrückt, eine Tagesbetreuung. Zudem probieren die Kinder verschiedene Sachen aus, bevor sie sich auf eine Sportart festlegen.» worldarchery

Basketball

USA 🇺🇸

🇺🇸 25/32

Das Land, das die Heimat der besten Basketball-Liga der Welt ist, räumt auch an den Olympischen Spielen regelmässig ab. Der Sport, der jünger als die beiden Nationalsportarten Baseball und Football ist, ist seit 1936 (Männer) und 1976 (Frauen) olympisch. Die Männer holten 16 der 20 bisher vergebenen Goldmedaillen, die Frauen gewannen 9 von 12-mal Gold.

2021 besiegten die US-Frauen im Olympia-Final die Gastgeberinnen aus Japan. imago

Dass die USA ganz ohne Basketball-Medaille nach Hause reisen musste, geschah indes nur ein einziges Mal, und das aus gutem Grund: An den olympischen Spielen 1980 in Moskau gehörte die USA zu den 42 Ländern, die die Spiele aufgrund des Einmarsches der Sowjetunion in Afghanistan boykottierten.

Judo

Japan 🇯🇵

🥇 48/151

«Siegen durch Nachgeben», so lautet der Leitsatz der in Japan «erfundenen» Sportart, deren Ursprünge bis in die Jahre 710 bis 784 n. Chr. zurückreichen. Und auch viele Jahrhunderte später sind es die Athletinnen und Athleten aus Japan, die am meisten Erfolge feiern. Seit der olympischen Premiere im Jahr 1964 – in Tokio – holte Japan 96 Medaillen, davon 48 goldene. Auf Platz zwei des ewigen Medaillenspiegels folgt Frankreich mit 57 Medaillen (16 goldene).

Judo, so schrieb die NZZ vor den Olympischen Spielen in Tokio, sei in Japan zwar nicht etwa die Sportart, die am meisten Zuschauende anlockt, sie sei aber fest in der Gesellschaft verankert. So erlerne jedes Kind früher oder später die Grundzüge der Sportart, in der es weniger um Kraft, sondern vielmehr um die richtige Technik und das Umleiten von Energie geht.

Tischtennis

China 🇨🇳

🥇 32 / 37

«Tischtennis entstand im späten 19. Jahrhundert als ein Spiel für gelangweilte Viktorianer in England», schreibt die «Washington Post». An den Olympischen Spielen ist es aber nicht England, sondern China, das die Hoheit über den Tischtennistisch hat. Seit Tischtennis 1988 olympisch wurde, gingen 32 der 37 vergebenen Goldmedaillen an chinesische Atheltinnen und Athleten.

Der Chinese Ma Long gewann sowohl in Rio 2016 als auch in Tokio 2021 Gold. Video: YouTube/Olympics

Chinas Dominanz im Tischtennis führte gar zu einer Regeländerung: Seit den Olympischen Spielen 2012 in London dürfen nur noch zwei Teilnehmende desselben Landes im selben Wettbewerb spielen. Dennoch dürften in Paris sehr viel mehr Athletinnen und Athleten mit Wurzeln in China im Tischtennis an den Start gehen. Laut der Washington Post wurden 44 der 172 Teilnehmer an in Rio 2016 in China geboren.

Synchronschwimmen

Russland 🇷🇺

🥇 12/16

Im Synchronschwimmen, das seit 1984 im olympischen Programm ist – ausschliesslich bei den Frauen – holten erst drei verschiedene Nationen die Goldmedaille. Erst den US-Frauen und den Kanadierinnen ist es bisher gelungen, die russische Dominanz zu durchbrechen. Die Erfolge der Nordamerikanerinnen liegen aber bereits eine Weile zurück. 1996 kamen die Siegerinnen im Duett und in der Gruppe zum letzten Mal nicht aus Russland.

Boxen Männer

Kuba 🇨🇺

🥇 41/265

Kuba muss im ewigen olympischen Medaillenspiegel im Boxen zwar mit Platz zwei hinter den USA vorliebnehmen, angesichts der gerade mal 11 Millionen Einwohner, kann man die Karibikinsel dennoch als Schwergewicht im Boxsport bezeichnen. Der Sport ist bereits seit 1904 olympisch und Kuba holte sich bisher 41 Goldmedaillen.

Der Kubaner Felix Savon ist mit drei Olympiasiegen (zwischen 1992 und 2000) einer der erfolgreichsten Boxer der Geschichte. imago

Die Anzahl an Goldmedaillen ist umso erstaunlicher, als dass es den kubanischen Frauen bis 2022 gar nicht erlaubt war, an internationalen Wettbewerben teilzunehmen. Obschon dieses Verbot aufgehoben wurde, gelang es keiner Kubanerin, sich für die diesjährigen Spiele zu qualifizieren.

Das Profi-Boxen wurde im Zuge der kubanischen Revolution von 1959 zwar verboten, aber als – neben dem Baseball – eine der beliebtesten Sportarten auf der Insel gleichsam gefördert, was die Athleten trotz des fehlenden Status als Profi an den Olympischen Spielen immer wieder in Medaillen umzumünzen vermochten. Die Kubaner hatten durch diesen Status als Amateure aber einen entscheidenden Vorteil: Denn bis 2016 durften Profis im Boxsport gar nicht an Olympischen Spielen teilnehmen. Seit 2022 ist das Profi-Boxen in Kuba offiziell wieder erlaubt.

Bonus: Die erfolgreichste Schweizer Disziplin

Wer nur die neuere Schweizer Olympiageschichte kennt, würde wohl nicht auf das Turnen als die erfolgreichste Schweizer Sportart tippen. Mit 16 Gold-, 19 Silber- und 14 Bronzemedaille haben Schweizer Athletinnen und Athleten in dieser Sparte aber mit Abstand am meisten Edelmetall an Olympischen Sommerspielen geholt.

Georges Miez ist mit viermal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze der erfolgreichste Schweizer Olympiateilnehmer. Bild: keystone

Zwischen 1924 und 1952 holte das Schweizer Turnerteam immer Medaillen. Dann folgte eine lange Durststrecke. Bis zur nächsten Schweizer Medaille von Donghua Li in Atalanta vergingen 44 Jahre. Und danach verstrichen noch einmal 20 Jahre, bis Giulia Steingruber die Schweizer Turnwelt wieder jubeln liess. Steingruber war zudem die erste Schweizerin, die im Kunstturnen eine Olympiamedaille holte.

Insgesamt holte die Schweiz an Olympischen Sommerspielen bis heute 373 Medaillen. Neben dem (Kunst)-Turnen gehören das Rudern, Schiessen, Rad und Reiten zu den erfolgreichsten helvetischen Olympia-Disziplinen.