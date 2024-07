Ein Bild für die Ewigkeit – das Surfspektakel hält alle Versprechen ein

Der Zwischenstand beim olympischen Surfen

Die Achtelfinals der Frauen:

Caroline Marks (USA) vs. Siqi Yang (CHN)

Tyler Wright (AUT) vs. Anat Lelior (IRS)

Vahine Fierro (FRA) vs. Johanne Defay (FRA)

Carissa Moore (USA) vs. Sarah Baum (RSA)

Nadia Erostarbe (ESP) vs. Shino Matsuda (JAP)

Caitlin Simmers (USA) vs. Tatiana Weston-Webb (BRA)Luana Silva (BRA) vs. Taina Hinckel (BRA)

Brisa Hennessy (CRC) vs. Yolanda Hopkins (POR)



Die Viertelfinals der Männer:

Alonso Correa (PER) vs. Reo Inaba (JAP)

Kauli Vaast (FRA) vs. Joan Duru (FRA)

Gabriel Medina (BRA) vs. Joao Chianca (BRA)

Jack Robinson (AUS) vs. Ethan Ewing (AUS)