Bild: www.imago-images.de

Gojira und die Hits der Eröffnungsfeier trenden bei Spotify

Die Hörerzahlen der Metalband Gojira und des von Céline Dion auf dem Eiffelturm gesungenen Titels «L'hymne à l'amour» sind nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris im Trend. Deren Abrufzahlen auf der Plattform Spotify stiegen sprunghaft an, wie die Plattform am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Die Hörerzahlen von Gojira, einer französischen Metalband mit internationaler Ausstrahlung, stiegen auf der weltweit führenden Musikplattform um 106 Prozent in Frankreich und um insgesamt 80 Prozent weltweit.

Gojira profitierte von einem Überraschungseffekt: Die Band wurde bei der Eröffnungsfeier mit der französisch-schweizerischen Opernsängerin Marina Viotti zusammengebracht, um das Revolutionslied «Ah! Ca ira» zu singen. Diese Sequenz bildete den Beginn der fast vierstündigen Zeremonie entlang der sechs Kilometer langen Seine zwischen den Sehenswürdigkeiten von Paris. Die Show war die erste ihrer Art ausserhalb eines Stadions.

«L'hymne à l'amour», gesungen von Superstar Céline Dion im ersten Stock des Eiffelturms, bildete das Finale der Eröffnungszeremonie. Das Lied, im Original von Édith Piaf, kletterte um 426 Prozent in Frankreich und 497 Prozent weltweit.

Der Auftritt von Céline Dion. Video: SRF

Die 56-jährige Dion hatte seit vier Jahren keine Live-Auftritte mehr absolviert. Sie leidet seit Jahren an einer Autoimmunkrankheit und hat immer wieder starke Krämpfe. Die Krankheit zwang sie, Tourneen und Residenzkonzerte in Las Vegas abzusagen. In einem glitzernden weissen Kleid und begleitet von einem Pianisten beendete Céline Dion unter Tränen ihren Auftritt. (ram/sda/afp)