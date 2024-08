USA stossen China in letzter Sekunde vom Medaillenspiegel-Thron

Die USA fangen China in letzter Sekunde ab

Die USA haben ihren Status als erfolgreichste Sommer-Nation an den Olympischen Spielen gerade noch gewahrt. Mit dem Triumph der Amerikanerinnen im Basketball-Final der Frauen, der letzten Entscheidung von Paris 2024, sicherte sich das US-Team gerade noch zum vierten Mal in Folge den 1. Platz vor China im Medaillenspiegel.

Dank der Goldmedaille der Basketballerinnen ziehen die USA im Medaillenspiegel im letzten Moment noch an China vorbei. Bild: keystone

China heimste wie die USA 40 Goldmedaillen ein, die US-Athletinnen und -Athleten holten aber zudem 44 Silber- und 42 Bronzemedaillen, während China auf 27-mal Silber und 24-mal Bronze kam.

Die späte Wende zugunsten der USA ist eine Parallele zu Tokio 2021, als China vor dem Schlusstag ebenfalls noch in Führung lag. Letztmals nicht die Nummer 1 in der Medaillenbilanz waren die USA an den Sommerspielen 2008 in Peking, als Gastgeber China mit 48 zu 36 Goldmedaillen klar die Nase vorne hatte.

Platz 3 in Paris ging wie an den Heimspielen vor drei Jahren an Japan (20-12-13). Hinter Australien folgte auf Rang 5 Frankreich als bestes europäisches Land.

Die Schweiz weit zurück

Die Schweiz büsste im Vergleich zu Tokio 24 Plätze ein und schloss die Spiele mit einer Goldmedaille, zwei silbernen und fünf bronzenen im 48. Rang ab. Vor drei Jahren waren dank Jolanda Neff, Belinda Bencic und Nina Christen drei Goldmedaillen zu Buche gestanden. In Paris blieb die Schützin Chiara Leone die einzige Schweizer Siegerin.

Die einzige Schweizer Goldmedaille holte die Schützin Chiara Leone. Bild: keystone

Frankreich nutzt Heimvorteil

Frankreichs Olympia-Athletinnen und -Athleten nützen die Heimspiele von Paris zu einem historischen Erfolg in der Medaillenbilanz. Hinter den USA, China, Japan und Australien resultiert der 5. Rang.

Insgesamt gab es für Frankreich 64 Medaillen, 16 Mal Gold, 26 Mal Silber und 22 Mal Bronze. Mehr sammelte die «Grande Nation» zuletzt vor 124 Jahren. 1900 waren es, ebenfalls in Paris, 102 Medaillen, darunter 27-mal Gold – allerdings unter völlig anderen Bedingungen. An den zweiten Spielen der Neuzeit gingen in Paris in zahlreichen Sportarten nur Franzosen an den Start.

Léon Marchand sammelte für Frankreich fleissig Goldmedaillen. Bild: keystone

Danach datiert die beste französische Vorstellung von Peking 2008, als man 43 Podestplätze sammelte, sich aber nur siebenmal vergoldete. Ebenfalls 15 Goldene gab es 1996 in Atlanta, mit insgesamt 37 Medaillen.

