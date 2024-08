Leichtathletik bei Olympia: Kein besonders günstiges Vergnügen. Bild: keystone

90 Euro für ein Baby? Ticketpolitik bei Olympia verwundert

Bei den stimmungsvollen Leichtathletik-Sessions ist das Stade de France in Paris in der Regel bis auf den letzten Platz gefüllt. Dieses grosse Fan-Interesse nutzen die Organisatoren der Olympischen Spiele 2024 rigoros aus.

Mehr «Sport»

Die Familie von Gesa Krause staunte nicht schlecht. Die 32-jährige, deutsche Leichtathletin ist Mutter, Töchterchen Lola durfte ihr im Vorlauf über 3000 m Steeple zusehen. Wie viel sie davon mitbekam, ist offen, schliesslich ist Lola erst 16 Monate alt.

Das Baby sass also auf dem Schoss einer erwachsenen Person – und die musste dafür bezahlen. Stolze 90 Euro habe das gekostet, erzählte Krause der «Bild». Wenigstens klappte es überhaupt, denn: «Ich wusste gar nicht, dass man für Kleinkinder Tickets braucht.» Die deutsche Boulevardzeitung kommentiert das so: «Da zocken das Internationale Olympische Komitee (IOC) und der Ausrichter Paris gnadenlos ab.»

Party am Fusse des Eiffelturms

Zuvor hatte das Beachvolleyball-Duo Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré über Ticketprobleme geklagt. Die zwei Schweizerinnen versuchten mit einem Aufruf auf ihrem Instagram-Account, rund ein Dutzend Billets für Familienmitglieder und Fans zu organisieren.

Bild: keystone

Das Pech der beiden: Beachvolleyball, ausgetragen in einem Hexenkessel am Fusse des Eiffelturms, ist in Paris auch aufgrund der dort herrschenden Party-Stimmung sehr gefragt. Immerhin: Die Sportlerinnen durften sich auf offiziellem Weg zwei Tickets beschaffen – für 175 Euro pro Ticket. Böbner/Vergé-Dépré scheiterten am Dienstagabend im Viertelfinal nach hartem Kampf gegen ein Duo aus Australien.

Spontan nach Paris? Es hat Tickets

Wer die Olympischen Spiele vor dem Fernseher verfolgt, der sieht beim Kameraschwenk auf die Tribünen oft freie Plätze. Die verführen vielleicht zu einem Spontan-Trip nach Paris. Und da ist die gute Nachricht: Es kommen immer wieder Tickets auf den Markt. Heute etwa könnte man für 24 Euro zur 1. Runde des Golf-Turniers der Frauen, für 45 Euro zum Handball-Viertelfinal Spanien gegen Ägypten oder für 120 Euro zum Landhockey-Halbfinal Belgien gegen China.

Wieso nicht, wenn das Wetter stimmt? Viel Volk beim Golf-Turnier der Männer. Bild: www.imago-images.de

Für die populäre Leichtathletik muss tiefer in die Tasche gegriffen werden. Wer im Stade de France in Saint-Denis statt im SRF dabei sein will, wenn Angelica Moser heute Abend möglicherweise eine Medaille im Stabhochsprung gewinnt, muss bereit sein, mindestens 385 Euro dafür auszugeben.