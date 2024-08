Ein oft gesehenes Bild im Halbfinal: Nina Brunner gräbt einen Ball aus. Bild: www.imago-images.de

Hüberli/Brunner verlieren nach Matchball und spielen statt um Gold um Bronze

Tanja Hüberli und Nina Brunner verlieren an den Olympischen Spielen in Paris den Halbfinal unglücklich. Gegen das kanadische Duo Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson unterliegen sie trotz Matchball in drei Sätzen.

Nach zuvor fünf Siegen ohne Satzverlust verlor das Schweizer Duo 21:14, 20:22 und 12:15. Damit spielen Hüberli/Brunner am Freitag um die Bronzemedaille.

* folgt mehr *

So verlief das Spiel:

Ist das schade! Tanja Hüberli und Nina Brunner haben im 2. Satz einen Matchball, müssen den Durchgang aber abgeben. Der Entscheidungssatz wird zum Krimi, bis Melissa Humana-Paredes und Brandie Wilkerson in der Crunchtime davon- und in den Olympiafinal einziehen. 21:14, 20:22, 12:15 Und dann ist der Traum von Gold ausgeträumt. Ein letzter Schweizer Ball, der zu lange gerät. Hüberli/Brunner spielen um Bronze. 21:14, 20:22, 12:14 Erster Matchball abgewehrt. Das kostet Nerven. Kanadischer Ball ins Seitenaus. 21:14, 20:22, 11:14 Drei Matchbälle für Kanada nachdem der Schweizer Block misslingt. Chum jetzt! 21:14, 20:22, 11:13 Aaaaah! Brunner setzt einen Angriffsball ins Seitenaus. Bitter! Jetzt bitte umgehend korrigieren, danke! 21:14, 20:22, 11:12 Ein starker Smash von Wilkerson. Jubelt eigentlich Emily National? Wir müssten schimpfen. 21:14, 20:22, 11:11 Ein Angriffsball der Kanadierinnen gerät zu lang. Es spitzt sich zu wie der Eiffelturm im Hintergrund. 21:14, 20:22, 10:11 Und schon ist aus der schönen kleinen Führung ein unschöner kleiner Rückstand geworden. 21:14, 20:22, 10:10 Die lassen nicht locker, diese Fans von Céline Dion, den Toronto Maple Leafs und klebrigem Ahornsirup. 21:14, 20:22, 10:9 Da jubeln wir schon zu früh über den Punkt, Kanada bringt den Ball noch einmal rüber, aber dann Hüberli gaaanz cool ins freie Feld zur Schweizer Führung. 21:14, 20:22, 9:9 Hüberli/Brunner schicken ihre Gegnerinnen hin und her, am Ende machen sie auch den Punkt. 21:14, 20:22, 8:9 Zu wuchtig dieser Ball von Melissa, den Brunner nicht unter Kontrolle bringen kann. 21:14, 20:22, 8:8 Der kanadische Abschluss gerät um wenige Zentimeter zu lang. Die schenken also wenigstens zurück. 21:14, 20:22, 7:8 Und dann der nächste Servicefehler … irgendwann sollte es fertig sein mit Geschenken. 21:14, 20:22, 7:7 Die 1,90 m lange Hüberli schraubt sich hoch und haut den Ball runter. 21:14, 20:22, 6:7 Toll verteidigen sich die Schweizerinnen, aber irgendwann geht es nicht mehr und Kanada ist wieder vorne. 21:14, 20:22, 6:6 Wilkerson schlägt den Ball ins Seitenaus und das Spiel ist wieder völlig offen. Zur Erinnerung: Der 3. Satz geht nur bis 15 Punkte – oder, wie üblich, darüber hinaus auf zwei Punkte Unterschied. 21:14, 20:22, 5:6 Wichtiger Block von Hüberli, die Schweiz ist wieder dran. 21:14, 20:22, 4:6 Erneut kämpft sich das Schweizer Duo auf zwei Punkte heran, Hüberlis Schuss streift noch die Netzkante. 21:14, 20:22, 3:6 Jetzt ist auch Hüberlis Aufschlag zu lang. Bläst da der Wind plötzlich anders oder flattern die Nerven? 21:14, 20:22, 3:5 Brunner lässt sich nicht beirren und macht den nächsten Punkt. 21:14, 20:22, 2:5 Der Aufschlag ist zu lang. Nerviger Fehler in dieser Situation im Halbfinal, aber nur wer wagt, gewinnt. 21:14, 20:22, 2:4 Wichtig, dass Brunner diesen Ball richtig trifft und verkürzen kann. Jetzt serviert sie. 21:14, 20:22, 1:4 Aaah, Brunner macht den Punkt eigentlich. Aber eben: Eigentlich. Der Ball berührt die Antenne des Netzes und das darf er nicht. Drei Punkte Rückstand jetzt für das Schweizer Duo, das ein Timeout nimmt, um den Spielfluss zu bremsen. 21:14, 20:22, 1:3 Jetzt dranbleiben! Der 1. Satz hat gezeigt, dass Hüberli/Brunner Aufholjagd können. 21:14, 20:22, 1:2 Brunner heute öfter im Sand als eine Archäologiestudentin beim Feldstudium in Ägypten, aber am Ende macht dennoch Kanada den Punkt. 21:14, 20:22, 1:1 Ein weiter Ball Hüberlis, der in der gegnerischen Hälfte den Sand küsst. 21:14, 20:22, 0:1 Grosses Beachvolleyball-Kino, ein grandioser Ballwechsel, bei dem die Kanadierinnen das bessere Ende haben. 21:14, 20:22 Gopf, ist das ärgerlich. Sooo nahe waren Hüberli/Brunner schon am Final. Jetzt halt via Entscheidungssatz. 21:14, 20:22 Neeein! Hüberli haut den Ball neben die Linie. Satzausgleich. 21:14, 20:21 Und dann der Smash Hüberlis zu lang. Jetzt Satzball für Kanada. 21:14, 20:20 Es sieht zunächst gut aus, aber dann macht doch Kanada den Punkt. Mamma mia! 21:14, 20:19 Da ist der Matchball für die Schweiz nach disem Punkt von Hüberli am Netz! 21:14, 19:19 Puuh, ist das spannend. Kanada gleicht erneut aus und hat jetzt Aufschlag. 21:14, 19:18 Zu lang! Der kanadische Service gerät zu lang! Noch zwei Punkte braucht die Schweiz! 21:14, 18:18 Brachialer Smash von Melissa Humana-Paredes. 21:14, 18:17 Brunner entlang der Linie bringt die Schweiz nochmals in Front. 21:14, 17:17 Was für ein Nailbiter! 21:14, 17:16 Hüberli legt am Netz quer, dorthin wo keine Gegnerin steht. Wunderbar gemacht. 21:14, 16:16 Melissa/Brandie bleiben hartnäckig dran. Timeout von Hüberli/Brunner, die im bisherigen Turnierverlauf noch keinen einzigen Satz verloren haben. Kommt, setzt doch diese super Serie fort, bitte! 21:14, 16:15 Kanada verkürzt. Nach einem missglückten Block gehen beide Schweizerinnen auf den Ball, so dass ihn am Ende keine erwischt. 21:14, 16:14 Den ersten Schweizer Angriff parieren die Kanadierinnen hervorragend, aber in der Folge macht Hüberli den Sack zu. 21:14, 15:14 Von den Händen beim Block prallt der Ball ins Aus. 21:14, 15:13 Ein Ass von Tanja Hüberli lässt uns nun immer mehr vom Final träumen. 21:14, 14:13 Kanadisches Chrüsimüsi bei Brunners Service, die beiden rennen ineinander. Slapstick. 21:14, 13:13 Dieser Aufschlag von Melissa geht direkt ins Netz. 21:14, 12:13 Gut verteidigt von Kanada und letztlich auch überlegt abgeschlossen. 21:14, 12:12 Guter Service von Wilkerson. 21:14, 12:11 Brunners Service kann nicht kontrolliert werden. Die Schweiz wieder vorne, Kanada nimmt ein Timeout. Ihnen schwimmen die Felle davon wie den Typen bei «The Revenant». 21:14, 11:11 Am Netz ist Hüberli eine Macht. Ihr Block führt zum Ausgleich. 21:14, 10:11 Hüberlis Smash kann nicht abgewehrt werden bzw. er landet im Netz. 21:14, 9:11 Ärgerlich aus Schweizer Sicht: Der Service geht zwischen Hüberli und Brunner hindurch. 21:14, 9:10 Jetzt wieder Kanada vorne. Glück beim Service nach diesem «Tusch». 21:14, 9:9 Brunner liest einen ersten Angriffsball hervorragend, in der nächsten Welle hat sie keinen Stich. Das Spiel bleibt eine äusserst enge Kiste. 21:14, 9:8 Nina Brunner legt ihn mit den Fingerkuppen über die Gegnerin drüber. 21:14, 8:8 Der lange Arm … Teil 2. Service von Hüberli ins Netz. 21:14, 8:7 Der lange Arm des Gesetzes und das Gesetz heisst: Hüberli. Punktgewinn am Netz. 21:14, 7:7 Wilkerson ins Netz – da ist der neuerliche Ausgleich Tatsache. 21:14, 6:7 Hüberli mit Gefühl statt Power zum Anschluss. 21:14, 5:7 Einen wuchtigen Schmetterball kann Hüberli nicht kontrollieren. 21:14, 5:6 Eine lange Rally geht an die Schweiz, Brunner in die Ecke. 21:14, 4:6 Ein Ass von Wilkerson. Der hat haargenau gepasst. 21:14, 4:5 Brunners Service zu lang. 21:14, 4:4 Stark gemacht von Hüberli, ein langer Smash. 21:14, 3:4 Starker Anschlag von Melissa Humana-Paredes, ihr erstes Ass der Partie. 21:14, 3:3 Ein Abschluss, der wohl ins Aus geht, wird noch von Hüberli berührt. Deshalb Punkt für Kanada. 21:14, 3:2 Hüberli mit einer Hand am Netz, drückt den Ball rüber und macht den Punkt. 21:14, 2:2 Brunner fliegt durch den Sand, ist überall. Am Ende landet einer ihrer Angriffsbälle knapp im Seitenaus. 21:14, 2:1 Brunner lupft den Ball mit viel Gefühl über die Blockspielerin. 21:14, 1:1 Ein toller Ballwechsel, am Ende etwas Glück für die Schweiz: Ihr Feld ist offen, aber Wilkerson setzt den Ball auf die falsche Seite der Linie. 21:14, 0:1 Kanada geht in Führung. 21:14 Wow, das war eine bärenstarke Vorstellung von Hüberli/Brunner!



Nach dem etwas verhaltenen Start konnten die beiden Schweizerinnen Mitte des Satzes aufdrehen und davonziehen. 20:14 Wunderbar rübergelegt – sechs Satzbälle für das Schweizer Duo :-) 19:14 Tanja Hüberli schraubt sich in die Höhe und brätscht den nächsten Ball in die kanadische Hälfte. 18:14 Melissa bringt Kanada noch einmal etwas näher. Der Schweiz fehlen noch drei Punkte zum Satzgewinn. 18:13 Monsterblock! Tanja Hüberli sorgt für fünf Punkte Vorsprung. Das darf sich das Schweizer Duo nicht entgehen lassen! 17:13 Mit der nötigen Portion Glück geht der Punkt an die Schweiz – die Netzkante half beim Abschluss. 16:13 Brunners Smash wird geblockt. 16:12 Dieser Schweizer Service ist etwas zu lang. 16:11 Brunner die Frau der Stunde, herrlich legt sie den Ball mit viel Gefühl in die Ecke. 15:11 Und gleich noch ein super Service Brunners. Allez! 14:11 Und noch ein Ass von Nina Brunner! Die Schweiz jetzt mit drei Punkten Vorsprung in Führung. 13:11 Kanada nimmt eine Challenge, ist nicht einverstanden, dass der Punkt an die Schweiz geht. Was ist passiert?



Sie motzen, dass Nina Brunner übers Netz griff. War nicht so. 12:11 Bäääm! Hüberli tätscht den Ball rüber, so dass Wilkerson ihn nicht mehr kontrollieren kann. 11:11 Verteidigungsministerin Brunner hechtet durch den Sand dem Ball entgegen, aber es fehlen ein paar Zentimeter. 11:10 Ganz ruhig, ganz überlegt, passt Brunner zu Hüberli, die den Ball der Linie entlang ins Feld haut. Kurze Pause für die vier Akteurinnen im sonnigen Paris. 10:10 Wuchtiger Abschluss von Melissa. 10:9 Und nach dem nächsten Schweizer Ass gehen Hüberli/Brunner erstmals in Führung.



Timeout der Kanadierinnen. 9:9 Der Ausgleich ist Tatsache! Es war ein schöner Punkt. Erst eine Finte Hüberlis, dann im nächsten Angriff der Abschluss Brunners. 8:9 Wichtiger Punkt für die Schweiz. Nach Brunners Abwehr hat Hüberli im Netzduell die Lufthoheit. 7:9 Brunner taucht zu spät – oder der kanadische Abschluss war zu genau. Vermutlich eher zweites. 7:8 Ein Ass von Tanja Hüberli. Weiter so! 6:8 Und Nina Brunner korrigiert den Spielstand, bringt die Schweiz wieder etwas heran mit dem Smash longline. 5:8 Sascha Ruefer leicht verwirrt, spricht von Australierinnen, korrigiert sich aber umgehend. 5:7 Angespornt von deutlich hörbaren «Hopp Schwiiz!»-Rufen macht Brunner den nächsten Punkt. 4:7 Erstmals drei Punkte Differenz nach einem Smash Hüberlis ins Netz. 4:6 Wilkerson gekonnt über Hüberli. 4:5 Wilkerson greift übers Netz, was verboten ist – der nächste Punkt für Hüberli/Brunner. 3:5 Schade! Brunner erobert einen Ball, aber dann verschlägt sie den folgenden Smash, der zu weit gerät. 3:4 Die Schweiz beim ersten Seitenwechsel wieder dran. 2:4 Brunner gräbt einen ersten Ball hervorragend aus, aber im zweiten Angriff punkten die Kanadierinnen. 2:3 Wilkersons Aufschlag geht ins Netz, die Schweiz wieder dran. 1:3 Auch Melissa kann smashen. Haargenau in den Winkel. 1:2 Der erste Schweizer Punkt ist ein Smash Hüberlis. 0:2 Ein Smash Hüberlis wird geblockt und landet in der Schweizer Hälfte. 0:1 Ein Schweizer Block landet im Seitenaus. Los geht's! Kanada schlägt auf. Spielbeginn 17.00 Uhr Tanja Hüberli und Nina Brunner haben ihre erste von zwei Chancen auf eine Medaille. In den Halbfinals treffen die beiden Zentralschweizerinnen auf das kanadische Duo Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson.



Wenn es mit dem Finaleinzug nicht klappen sollte, bliebe Hüberli/Brunner immer noch das Spiel um Bronze am Freitagabend. Hier wird gespielt Rund 13'000 Zuschauer fasst das Eiffelturm-Stadion, das wegen seiner Lage und der oft herrschenden Party-Stimmung eines der Highlights dieser Olympischen Spiele ist. Bild: keystone Die Schweizerinnen Tanja Hüberli: Bild: keystone Nina Brunner: Bild: keystone In bislang fünf Spielen in Paris verloren die beiden Schweizerinnen noch keinen einzigen Satz. Nach der makellosen Vorrunde warfen sie zunächst Liliana/Paula aus Spanien aus dem Turnier und beendeten anschliessend die Medaillenträume des US-Duos Hughes/Cheng. Die Gegnerinnen Melissa Humana-Paredes: Bild: www.imago-images.de Brandie Wilkerson: Bild: www.imago-images.de Die Kanadierinnen kam nur als Gruppendritter weiter. Unter anderem verloren Melissa/Brandie gegen die Schweizerinnen Esmée Böbner und Zoé Vergé-Depré.



So musste das kanadische Duo eine Hoffnungsrunde überstehen, ehe es im Achtelfinal stand. Dort warf es das favorisierte US-Duo Nuss/Kloth raus und danach Alvarez/Moreno aus Spanien.

(ram/sda)