Im vergangenen Jahr hatte Marchand den letzten noch bestehenden Weltrekord des Amerikaners Michael Phelps gelöscht. Nicht nur deswegen gilt der 22-Jährige als Nachfolger des erfolgreichsten Schwimmers der Geschichte. Betreut wird Marchand vom ehemaligen Trainer von Phelps. Der Rekordolympiasieger (23x Gold) selbst verfolgte den Gold-Auftritt von Marchand als TV-Experte live in der Halle. (ram/roc/sda)

Der französische Ausnahmeschwimmer Léon Marchand sorgte am zweiten Finaltag für die grössten Jubelstürme. Der Lokalmatador holte über 400 m Lagen seinen ersten Olympiasieg. In 4:02,95 Minuten schwamm Marchand olympischen Rekord. Den Japaner Tomoyuki Matsushita und den Amerikaner Carson Foster auf den Plätzen 2 und 3 distanzierte er um über fünf Sekunden.

Trotz der Menschenmenge in der Halle und der vielen Kameras, die das Ereignis in die ganze Welt übertrugen, hielt der «Retter der Kappe» dem Druck stand. Nach seinem Einsatz konnten die Wettkämpfe fortgesetzt werden.

Der unbekannte Retter in Not.

Der unbekannte Retter in Not.

Brauchte er etwa dringend eine Erfrischung? Ganz und gar nicht. Der Mann arbeitet in der audiovisuellen Produktion und hatte den Auftrag, eine Badekappe zu bergen, die auf den Grund des Bassins gefallen war. Die Amerikanerin Emma Weber hatte sie während des Rennens verloren.

Es waren ungewöhnliche Szenen, die sich den Zuschauern boten. Ein Mann tauchte in einer bunten Badehose und ohne Kappe auf und näherte sich dem Schwimmbecken, ohne dass die Sicherheitskräfte eingriffen. Anschliessend tauchte er unter dem Beifall der Fans ins Wasser.

Ein unbekannter Mann mit einem Körper, der nicht ganz so definiert ist wie derjenige der olympischen Athleten, schwamm am Sonntag zwischen den Vorläufen über 100 Meter Brust der Frauen im Becken der La Défense Arena. Er war dazu berechtigt.

Das schaut so komisch aus, dass Tischtennisspieler Felix Lebrun aus Frankreich lieber nichts sehen will.

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris

Das erhoffte Geschäft des Jahrhunderts durch Buchungen von privaten Unterkünften rund um die Olympischen Spiele in Paris ist ausgeblieben. Ein Grund dafür ist das grosse Angebot.

Schon weit vor Start der Olympischen Spiele hofften private Zimmervermieter und Wohnungsbesitzer in Paris auf ein lohnendes Geschäft. Zu astronomischen Summen wollten sie Unterkünfte an Besucherinnen und Besucher der Spiele vermieten – nun aber gibt es grosse Ernüchterung. Wie die Zeitung «Le Parisien» gestützt auf Angaben des auf die Analyse von Vermietungsdaten spezialisierten Unternehmens AirDNA berichtet, bleiben viele Zimmer an vielen Wettkampftagen leer.