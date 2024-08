Hebt ab, um eine Legende zu werden: Carlos Yulo. Bild: keystone

Wohnung, Handyhüllen, lebenslang gratis Essen – irre Prämien für philippinischen Gold-Held

Carlos Yulo ist der erste männliche Olympiasieger aus den Philippinen. Jetzt wird Turner dafür reich belohnt.

Amir Selim / t-online

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Im Sprung und am Boden hat er alle hinter sich gelassen: Der philippinische Turner Carlos Edriel Yulo holte gleich zweimal Gold bei den Olympischen Spielen in Paris. Damit avancierte er zum ersten männlichen Goldmedaillengewinner seines Landes.

Nun wird Yulo in seiner Heimat dafür reichlich belohnt – und das nicht nur mit Geld. Auch eine Wohnung und lebenslang kostenloses Essen wird ihm bereitgestellt, berichtete unter anderem der «Guardian» und die BBC.

Zur Medaille kommen zahlreiche weitere Präsente. Bild: keystone

Wohnung für halbe Million Franken

Doch der Reihe nach. Vom Staat bekommt Yulo zehn Millionen philippinische Pesos. Das entspricht knapp 150'000 Franken. Das Repräsentantenhaus versprach ihm weitere sechs Millionen Pesos (etwa 90'000 Franken).

Auch aus dem privaten Sektor gibt es Geschenke: Ein Unternehmen will ihm eine voll möblierte Wohnung im Reichenviertel Taguig in der philippinischen Hauptstadt Manila bereitstellen. Die kostet eigentlich 32 Millionen Pesos – eine halbe Million Franken.

Nebelscheinwerfer!

Und auch kulinarisches darf nicht fehlen. Gleich mehrere Restaurantketten wollen den 24-Jährigen bis an sein Lebensende versorgen. Zu essen gibt es dort etwa Nudeln, gegrilltes Poulet oder die japanische Nudelsuppenspezialität Ramen.

Doch damit nicht genug: Ein Spezialist für Autolicht bot ihm einen kostenlosen Satz Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer an. Ein Hochzeitsfotograf will ihm seine Dienste für lau zur Verfügung stellen. Und auch an Handyhüllen soll es ihm zeitlebens nicht mehr mangeln, versichert ein Unternehmen.

Vergünstigungen auch für Namensvetter

Ein philippinischer Arzt bot ihm und bedürftigen Patienten, die Yulo unterstützen möchte, ebenfalls kostenlose Behandlungen an. Eine Schönheitsklinik möchte ihn als Markenbotschafter gewinnen und bietet ihm zehn Millionen Euro an.

Kopfüber zum Gold am Boden. Bild: keystone

Über Vergünstigungen darf sich aber nicht nur Yulo freuen. Menschen, die ebenfalls den Vornamen Carlos, Edriel oder den Caloy, den Spitznamen von Yulo, tragen, dürfen sich auf kostenloses Essen und Trinken in Restaurants und Cafés freuen. In so manchem dürfen sogar alle, die einen Vornamen beginnend mit C haben, ohne Eintrittskosten feiern.

«Filipinos auf der ganzen Welt waren vereint»

Lob gab es auch vom philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos. Er sei Zeuge von Geschichte gewesen. Zuvor konnte nur Gewichtheberin Hidilyn Diaz bei den Olympischen Spielen in Tokyo 2020 Gold für den Inselstaat holen. Yulo ist nun der erste zweifache Goldmedaillengewinner der Philippinen. «Keine Worte können ausdrücken, wie stolz wir auf dich sind», sagte Marcos. «Filipinos auf der ganzen Welt waren vereint und haben dir zugejubelt und die Daumen gedrückt.»

Yulo selbst gibt sich nach seinem Triumph bescheiden: «Ich habe einfach gehofft, dass ich gut abschneide. Ich habe nicht wirklich mit einer Medaille gerechnet.» Eine Goldmedaille sei für sein kleines Land eine grosse Sache. «Ich widme dies dem philippinischen Volk, das mich unterstützt hat.» (ram/t-online)