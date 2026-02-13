wechselnd bewölkt
Sport
Olympia 2026

Olympia 2026: Jubelverbot für Curlingfans? Yannick Schwaller ist dagegen

Yannick Schwaller of Switzerland reacts during the men&#039;s curling round robin game between Switzerland and the Czech Republic at the 2026 Olympic Winter Games in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, on ...
Yannick Schwaller freut sich, wenn die Fans laut werden.Bild: keystone

«Lasst sie ausrasten!» – Curler Schwaller setzt sich gegen das Fan-Jubelverbot ein

Beim Curling erzeugen die Fans in Cortina eine besondere Atmosphäre. Doch der Jubel wird ihnen plötzlich untersagt. Der Schweizer Skip kann dies nicht nachvollziehen.
13.02.2026, 18:42
William Laing / t-online
Ein Artikel von
t-online

Der Schweizer Olympia-Curler Yannick Schwaller hat sich am Freitag gegen ein Jubelverbot für Fans bei den Curling-Wettbewerben ausgesprochen. «Bitte hört auf, die Zuschauer davon abzuhalten, laut zu sein. Lasst sie ausrasten! Das ist es, was Curling braucht», schrieb der 30-Jährige auf seinem Instagram-Kanal zu einem Beitrag, auf dem auf einem Bild die durchgestrichenen Worte «quiet please» («leise, bitte») zu lesen waren.

Hintergrund des Ganzen: Auf der Videotafel im Cortina Curling Olympic Stadium war am Freitagmorgen während der Spiele um Ruhe gebeten worden. Denn: Insbesondere die italienischen Anhänger hatten ihr Team beim Sieg über Grossbritannien (9:7) frenetisch und lautstark angefeuert. Wiederholt war der Song «Sara perche ti amo» von Ricchi e Poveri auf den Rängen ertönt. Einige Fans hatten die Olympioniken sogar mit Vuvuzelas unterstützt. «Grossartige Atmosphäre von den Italienern», schrieb Schwaller deshalb auch in seinem Post.

Der Athlet hatte hinter den Versuchen, die Fans leise zu halten, zunächst den Weltverband World Curling vermutet, diesen in dem Beitrag auch direkt adressiert. Später bearbeitete er den Post und strich die Verlinkung des Verbands heraus. Das hat offenbar auch einen Grund.

Verband reagiert: «Wir lieben die Atmosphäre»

World Curling kommentierte Schwallers Beitrag nämlich kurz nach dessen Veröffentlichung. «Kein Abhalten hier. Wir lieben die Atmosphäre», so der Verband. Darauf reagierte wiederum Hammy McMillan Jr., olympischer Silbermedaillengewinner von 2022. «Warum wurde ‹leise, bitte› auf die grossen Bildschirme projiziert?», fragte der Schotte.

«Vierte bei Olympia ist Crazy»: Wiedmer verpasst die Medaille im Snowboardcross ganz knapp

World Curling hatte für die Frage die passende Antwort parat. «Das Sportproduktionsteam hat es eingerichtet, nachdem es eine Beschwerde über den Lärm erhalten hatte», hiess es in einem weiteren Kommentar unter Schwallers Post. «Wir haben sie gebeten, das nicht noch einmal zu tun», stellte der Verband klar.

Mehr Olympiageschichten:
«Den Skandal habe ich nie erwartet» – CAS bestätigt Olympia-Ausschluss von Skeletonfahrer
Themen
1
Zur Story