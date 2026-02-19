bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Olympia 2026: Curler um Schwaller scheitern im Halbfinal an den Briten

Yannick Schwaller of Switzerland reacts during the curling men&#039;s semi-final game between Great Britain and Switzerland at the 2026 Olympic Winter Games in the Cortina Curling Olympic Stadium in C ...
Bittere Enttäuschung für das Team Schwaller im Halbfinal.Bild: keystone

Gold-Traum nach perfekter Vorrunde geplatzt: Schweizer Curler unterliegen den Briten

Die Schweizer Männer verlieren am olympischen Curling-Turnier in Cortina d'Ampezzo den Halbfinal gegen Grossbritannien mit 5:8. Statt am Samstag im Gold geht es am Freitag um Bronze.
19.02.2026, 18:0019.02.2026, 22:44

Nach einer perfekten Round Robin mit neun Siegen aus neun Spielen gingen das Schweizer Quartett um Skip Yannick Schwaller voller Selbstvertrauen und favorisiert in das Duell mit der Weltnummer 1 aus Grossbritannien. Anders als noch in der Round Robin, als sich die Schweizer mit 6:5 durchsetzten, behielten die Briten am späten Donnerstagabend das bessere Ende für sich.

Dabei sah es lange gut aus für Schwaller und seine Mitstreiter Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel und Benoît Schwarz-van Berkel. Zur Halbzeit führten sie nicht nur mit 4:3, sondern hatten in Form des letzten Steins einen nicht zu unterschätzenden Vorteil auf ihrer Seite.

Video: SRF

Das Unheil nahm seinen Lauf im sechsten End. Statt mit einem Dreierhaus wohl vorentscheidend davonzuziehen, mussten die Schweizer den Briten nach einem Patzer von Schwarz-van Berkel unverhofft einen Stein zugestehen. Im siebten End zeigte sich die ganze Klasse von Skip Bruce Mouat. Mit seinem letzten Stein schaffte er ein Triple-Takeout, infolge dessen sich die Schweizer nur einen Punkt gutschreiben lassen konnten und das Recht auf den letzten Stein abtreten mussten. Die Briten nutzten diesen Vorteil aus und liessen sich im achten End ein Zweierhaus schreiben. Die erstmalige Führung gaben sie nicht mehr aus der Hand.

Mit dem letzten Stein im zehnten End hatten die Schweizer in Person von Schwarz-van Berkel zwar noch die Möglichkeit, das Spiel zu drehen oder zumindest ein Zusatzend zu erzwingen. Der mit viel Risiko gespielte Versuch war jedoch nicht von Erfolg gekrönt.

Benoît Schwarz-van Berkel analysiert die Niederlage.Video: SRF

Statt wie vor 28 Jahren um Gold geht es für die Schweiz somit um Bronze. Gegner am Freitag ist Norwegen, das Kanada im anderen Halbfinal nach Zusatzend mit 4:5 unterlag. (abu/sda)

Mehr Olympia-Geschichten:
Olympiamedaille auf dem Prüfstand: Zu Besuch im Doping-Kontrolllabor
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 94
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Lara Stalder, Kapitänin der Schweizer Hockey-Nati, muss sich nach dem Gewinn von Bronze kurz hinlegen.
quelle: keystone / salvatore di nolfi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So sieht die neue Disziplin Skibergsteigen aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
«So viel verloren»: Vonns Hund starb kurz nach Olympia-Sturz
Traurige Tage für Ski-Star Lindsey Vonn: Die Amerikanerin stürzte am 8. Februar schwer in der olympischen Abfahrt und musste sich seitdem bereits mehreren Operationen unterziehen. Jetzt macht die 41-Jährige bekannt, dass einen Tag nach ihrem Sturz ihr geliebter Hund Leo gestorben ist.
«Leo ist von uns gegangen und hat sich Lucy und Bear im Himmel angeschlossen», schrieb Vonn in einem Instagram-Beitrag.
Zur Story