Schneeregen
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Olympia 2026: Grond/Riebli verpassen Podest knapp – 10. Gold für Klaebo

epa12752882 Valerio Grond of Switzerland in action during the Men&#039;s Team Sprint Free qualification of the Cross-Country Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Tes ...
Valerio Grond konnte sich am Ende nicht mehr auf einen Podestplatz vorarbeiten.Bild: keystone

Riebli/Grond verpassen Medaille knapp – Klaebo holt sein 10. Olympia-Gold

18.02.2026, 12:3618.02.2026, 12:41

Janik Riebli und Valerio Grond verpassen die Medaille im Teamsprint nur knapp. Das Schweizer Duo wird nach 9 km in der Skating-Technik mit einer Sekunde Rückstand auf das Drittplatzierte Italien Vierter. Den Sieg sicherten sich die Norweger Einar Hedegart und Johannes Klaebo, der damit zum 10. Mal Olympiasieger wird und seinen Rekord weiter ausbaut. Klaebo setzte sich im Schlusssprint 1,4 Sekunden vor dem US-Amerikaner Gus Schumacher, der gemeinsam mit Ben Ogden antrat, durch.

epa12743327 Johannes Hosflot Klaebo of Norway celebrates winning the Men&#039;s 4x7.5km Relay of the Cross-Country Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Tesero, Italy ...
Johannes Klaebo ist zum 10. Mal Olympiasieger.Bild: keystone

Zuvor hatten Nadine Fähndrich und Nadja Kälin der Schweiz die erste Langlauf-Medaille der Olympischen Spiele in Mailand und Cortina gesichert. Dank einer sensationellen Schlussrunde Fähndrichs holte das Duo Silber. (nih)

Silber für die Schweiz! Sensationelle Fähndrich sichert im Teamsprint Medaille
Mehr zu Olympia 2026:
Norwegens Langlaufstaffel um Klaebo nach Gold bestraft – Konkurrenz verärgert
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 87
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Auch die Aerials-Athleten fliegen wieder durch die Lüfte. Auf diesem Bild sieht man die Schweizerin Lina Kozomara.
quelle: keystone / anna szilagyi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kubakrise: Deshalb versinkt Havanna gerade im Müll
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
FCZ mehrere Wochen ohne Comenencia +++ Romy Tschopp verpasst die Paralympics
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Zur Story