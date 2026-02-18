Valerio Grond konnte sich am Ende nicht mehr auf einen Podestplatz vorarbeiten. Bild: keystone

Riebli/Grond verpassen Medaille knapp – Klaebo holt sein 10. Olympia-Gold

Janik Riebli und Valerio Grond verpassen die Medaille im Teamsprint nur knapp. Das Schweizer Duo wird nach 9 km in der Skating-Technik mit einer Sekunde Rückstand auf das Drittplatzierte Italien Vierter. Den Sieg sicherten sich die Norweger Einar Hedegart und Johannes Klaebo, der damit zum 10. Mal Olympiasieger wird und seinen Rekord weiter ausbaut. Klaebo setzte sich im Schlusssprint 1,4 Sekunden vor dem US-Amerikaner Gus Schumacher, der gemeinsam mit Ben Ogden antrat, durch.

Johannes Klaebo ist zum 10. Mal Olympiasieger. Bild: keystone

Zuvor hatten Nadine Fähndrich und Nadja Kälin der Schweiz die erste Langlauf-Medaille der Olympischen Spiele in Mailand und Cortina gesichert. Dank einer sensationellen Schlussrunde Fähndrichs holte das Duo Silber. (nih)