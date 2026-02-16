anhaltender Regen
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Mit 3 Mal Gold und 1000er-Nötli: Olympiaheld von Allmen pokert hoch

Gold medalist Franjo von Allmen of Switzerland poses for photographers with his three gold medals during a photocall outside the Swiss team hotel at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski ce ...
Franjo von Allmen nahm drei Goldmedaillen aus Bormio mit nach Hause – und setzte diese gleich mal aufs Spiel.Bild: keystone

Mit 3 Mal Gold und 1000er-Nötli: Olympiaheld von Allmen pokert hoch

Franjo von Allmen ist mit seinem Dreifach-Goldgewinn der Schweizer Superstar der Olympischen Spiele in Italien. Auf Social Media zeigt er nun, wie er nach seinen Triumphen ausspannt – unter anderem beim Pokern mit hohem Einsatz.
16.02.2026, 06:4816.02.2026, 07:10

Franjo von Allmen geht gerne volles Risiko. Unter anderem diese Eigenschaft verhalf ihm zu seinem Total-Triumph an den Olympischen Spielen in Italien, wo er nicht nur Gold in der Abfahrt und im Super-G abräumte, sondern zusammen mit Slalomspezialist Tanguy Nef auch noch in der Teamkombination zuoberst auf das Podest steigen durfte.

Doch nicht überall scheint sich die Vollgas-Philosophie des 24-jährigen Berners gleichermassen auszuzahlen: Auf Social Media zeigte er sich jüngst beim Pokern. Dabei geizt der Olympiaheld ebenfalls nicht mit Risikobereitschaft – neben ziemlich viel Bargeld legte von Allmen gleich auch noch sein Olympiaedelmetall in dreifacher Ausführung auf den Tisch.

von allmen poker
Von Allmens Pokerrunde.Bild: franjovonallmen/instagram

Dazu kommentierte er: «Alles reingeworfen ... auch beim Pokern!» Und ergänzte, dass er «absolut happy» mit den Spielen sei – «ausser beim Pokern». Seine Followerschaft nahm die Inszenierung humorvoll auf. «Die Medaillen beim Pokern an Odi verloren? Na, das gibt 'ne Schlagzeile...», schreibt einer. Oder: «Ob Skifahren oder Pokern: Einfach immer All In.»

Einige kritische Kommentare gab es aber auch – angesichts der hohen Geldbeträge auf dem Tisch. «Schön bodenständig» fand ein User ironisch. Dass das Foto missverstanden werden könnte, hat der Schweizer Skistar mittlerweile wohl auch bemerkt – das Pokerbild wurde unterdessen gelöscht.

Interview
Franjo von Allmen: «Mit dem Alkohol verlieren die Fans manchmal den Respekt»

(con)

Mehr zu Olympia 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 79
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Kreative Stars im Scheinwerferlicht – Kuura Koivisto während der Big-Air-Qualifikation.
quelle: keystone / alex plavevski
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Marco Odermatt feiert seine Olympiamedaillen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Brignone holt auch im Riesenslalom Gold – keine Schweizer Medaille
Federica Brignone wird in Cortina d'Ampezzo Doppel-Olympiasiegerin. Nach dem Super-G triumphiert die Italienerin auch im Riesenslalom. Camille Rast sagt, sie sei froh, dass Olympia bald vorbei ist.
Die 35-jährige Brignone war in einem Rennen der knappen Abstände eine Klasse für sich. Sie setzte sich mit 62 Hundertstel Vorsprung auf Sara Hector und Thea Louise Stjernesund durch. Die Schwedin und die Norwegerin fuhren in beiden Durchgängen jeweils die exakt gleiche Zeit und gewannen beide Silber.
Zur Story