Marianne Fatton und Jon Kistler jubeln über die Silbermedaille. Bild: keystone

Auf und ab und auf und ab – Schweizer Mixed-Duo holt Silber im Skibergsteigen

Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen im Skitourenrennen Silber in der Mixed-Staffel. Für Fatton ist es nach dem Olympiasieg im Sprint die zweite Medaille an diesen Spielen.

Es ist ein historischer Erfolg für den Schweizer Verband in jener Sportart, die in Mailand und Cortina d'Ampezzo erstmals zum offiziellen olympischen Programm gehörte. Die erfahrene Marianne Fatton und Jon Kistler zeigten im anspruchsvollen und kräftezehrenden Parcours eine taktisch und physisch herausragende Leistung.

Die Entscheidung in Bormio. Video: SRF

Nach 27 Minuten überquerte Kistler die Ziellinie knapp hinter Frankreich und sicherte sich und Fatton den zweiten Platz. Emily Harrop und Thibault Anselmet wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und kürten sich zu den ersten Olympiasiegern in dieser Disziplin. Der Rückstand der Schweizer auf Gold betrug im Ziel knapp zwölf Sekunden.

Die Zusammenfassung des Rennens. Video: SRF

Den Kampf um die Bronzemedaille entschied Spanien für sich. Vierzehn Sekunden hinter der Schweiz komplettierten Ana Alonso Rodriguez und Oriol Cardona Coll das rein europäische Podest.

Eine bittere Enttäuschung setzte es derweil für das heimische Team ab: Die Mitfavoriten Alba de Silvestro und Michele Boscacci aus Italien verpassten die Medaillenränge vor eigenem Publikum deutlich und mussten sich mit dem 5. Platz begnügen. (ram/sda)