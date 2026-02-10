Wladyslaw Heraskewytsch wollte einen Helm mit Portraits von getöteten ukrainischen Athleten tragen. Bild: keystone

IOC verbietet Ukrainer Helm mit Kriegsopfern – doch die Russland-Flagge ist okay

Wladyslaw Heraskewytsch darf bei den Olympischen Spielen nicht seinen Helm mit Portraits von im Krieg getöteten ukrainischen Athleten tragen. Dies hat das Internationale Olympische Komitee entschieden.

Der Skeleton-Fahrer hatte den Helm bei den ersten Trainings im Eiskanal von Cortina getragen, doch wurde ihm die Nutzung für die kommenden Wettbewerbe untersagt. Ein Antrag des 27-Jährigen wurde nun ebenfalls abgelehnt. Der Helm widerspreche den Regeln der olympischen Charta, teilte ein Sprecher des IOC mit. Heraskewytsch dürfe aber ausnahmsweise ein schwarzes Armband tragen und in Interviews nach den Wettkämpfen frei seine Meinung äussern. Der Helm bleibe hingegen verboten.

Wladyslaw Heraskewytsch muss einen anderen Helm tragen. Bild: keystone

Schon nach dem ursprünglichen Entscheid der Olympia-Verantwortlichen kommentierte Heraskewytsch auf X: «Die Entscheidung bricht mein Herz. Es fühlt sich so an, als würde das IOC die Athleten, die Teil der olympischen Bewegung waren, verraten.» Später fügte er an, dass sich das IOC im Vergleich zu vor vier Jahren bei den Olympischen Spielen in Peking, die kurz vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine stattgefunden haben, dramatisch verändert habe. Damals zeigte er eine Ukraine-Flagge mit der Aufschrift «Kein Krieg in der Ukraine» und wurde dafür nicht sanktioniert.

Was Heraskewytsch besonders sauer aufstösst, ist die Tatsache, dass bei den Olympischen Spielen schon mehrmals russische Fahnen im Publikum zu sehen waren. Der italienische Snowboarder Roland Fischnaller trug diese gar auf seinem Helm, zusammen mit den Fahnen der anderen Länder, in denen er bei Olympischen Spielen angetreten ist. Hier sah das IOC keinen Verstoss, obwohl die russische Flagge bei den Spielen eigentlich untersagt ist. Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus müssen unter neutraler Flagge starten.

«Die Wahrheit ist auf unserer Seite», schrieb Heraskewytsch und hoffte auf eine «faire Entscheidung des IOC». Diese fiel aber nicht zu seinen Gunsten aus. So wird der Ukrainer im nächsten Training am Mittwoch und dann auch in den Medaillenkämpfen am Donnerstag und Freitag mit einem anderen Helm antreten müssen. (nih)