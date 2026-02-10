Schon wieder verpasst Andri Ragettli die Olympiamedaille ganz knapp. Bild: keystone

Wie vor vier Jahren: Schon wieder verpasst Ragettli die Olympiamedaille ganz knapp

Andri Ragettlis Traum von einer Olympiamedaille bleibt auch 2026 unerfüllt. Der Bündner muss sich im Slopestyle-Final wie vor vier Jahren mit Rang 4 abfinden.

Mehr «Sport»

Andri Ragettli verpasst wie vor vier Jahren die Medaille im Slopestyle. Der Bündner kann sich im letzten Run nicht verbessern und wird wie vor vier Jahren nur Vierter. Nach den ersten beiden Runs war der 27-Jährige noch voll auf Medaillenkurs, wurde danach aber noch von den Podestplätzen verdrängt. Im letzten Run unterlief Ragettli früh ein Fehler und es war klar, dass es nichts mit einer Medaille wird. Ragettli fehlten schlussendlich 6,5 Punkte zu Bronze.



Der erste Run von Ragettli. Video: SRF

Die Goldmedaille sichert sich der Norweger Birk Ruud vor Alex Hall aus den USA und dem Neuseeländer Luca Harrington. Ruud konnte bereits im ersten Run eine starke Duftmarke setzen und seine 86,28 Punkte konnten nicht mehr geschlagen werden. Schlussendlich fehlten Hall nur etwas mehr als ein halber Punkt auf die Medaille.

Klar neben dem Podest landet Kim Gubser. Der Davoser patzte in den ersten zwei Runs jeweils früh und konnte auch im letzten Lauf nicht vollends überzeugen. Schlussendlich muss sich Gubser mit dem 10. Platz zufriedengeben. (riz/sda)