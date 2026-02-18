Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026 1 / 85 Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026 Ob die Ex-Freundin von Sturla Laegreid unter diesen norwegischen Biathlon-Fans dabei ist? quelle: keystone / andrew medichini

Grosser Schweizer Tag dank Ski und Hockey? Das wird bei Olympia heute wichtig

Die Highlights

Noch ein letztes Mal geht es heute im Ski alpin um die Medaillen. Um 10 Uhr und um 13.30 Uhr steht in Cortina für die Frauen der Slalom auf dem Programm. Die Schweiz hat in Form von Camille Rast und Wendy Holdener gute Chancen, nach dem Triumph von Loïc Meillard auch bei den Frauen eine Slalommedaille zu gewinnen. Topfavoritin ist natürlich Mikaela Shiffrin, die bisher an den diesjährigen Olympischen Spielen aber eher enttäuscht hat.

Die beiden Schweizer Hoffnungen im Slalom: Camille Rast und Wendy Holdener. Bild: keystone

Und am frühen Abend gibt es dann auch in Mailand einen wichtigen Programmpunkt aus Schweizer Sicht. Dort trifft nämlich die Schweizer Eishockey-Nati im Viertelfinal auf Finnland. Das Team von Trainer Patrick Fischer geht als Aussenseiter in die Partie, weil Finnland auf 24 NHL-Spieler und ZSC-Star Mikko Lehtonen zählen kann. Ein Sieg wäre aber ein sehr grosser Schritt in Richtung Medaille. Die Partie beginnt um 18.10 Uhr.

Alle Entscheidungen

10 Uhr und 13.30 Uhr: Ski alpin, Frauen, Slalom

mit Eliane Christen, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Camille Rast



13 Uhr und 14 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Frauen

mit Lina Kozomara (Qualifikation um 10 Uhr)



11.45 Uhr: Langlauf, Frauen, Teamsprint

mit Nadine Fähndrich/Nadja Kälin (Qualifikation um 9.45 Uhr)

Bei der WM im letzten Jahr holte Nadine Fähndrich mit Anja Weber Bronze – nun tritt sie mit Nadja Kälin an. Bild: keystone

12.15 Uhr: Langlauf, Männer, Teamsprint

mit Valerio Grond/Janik Riebli (Qualifikation um 10.15 Uhr)



12.26 Uhr: Snowboard, Männer, Slopestyle

14.45 Uhr: Biathlon, Frauen, Staffel (4x6 km)

mit Amy Baserga, Aita Gasparin, Lena Häcki-Gross, Lea Meier



15.26 Uhr: Snowboard, Frauen, Slopestyle

21 Uhr: Shorttrack, Frauen, 3000-m-Staffel

21.32 Uhr: Shorttrack, Männer, 500 m

Weitere Schweizer Einsätze am Mittwoch

Norwegen - Schweiz

Curling, Männer, Round Robin, 11. Runde (14.05 Uhr).

Finnland - Schweiz

Eishockey, Männer, Viertelfinal (18.10 Uhr)

Schweiz - Dänemark

Curling, Frauen, Round Robin, 11. Runde (19.05 Uhr).

