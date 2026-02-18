bedeckt-1°
Olympia 2026: Das sind die Programm-Highlights am heutigen Mittwoch

Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Ob die Ex-Freundin von Sturla Laegreid unter diesen norwegischen Biathlon-Fans dabei ist?
quelle: keystone / andrew medichini
Grosser Schweizer Tag dank Ski und Hockey? Das wird bei Olympia heute wichtig

18.02.2026, 05:00

Die Highlights

Noch ein letztes Mal geht es heute im Ski alpin um die Medaillen. Um 10 Uhr und um 13.30 Uhr steht in Cortina für die Frauen der Slalom auf dem Programm. Die Schweiz hat in Form von Camille Rast und Wendy Holdener gute Chancen, nach dem Triumph von Loïc Meillard auch bei den Frauen eine Slalommedaille zu gewinnen. Topfavoritin ist natürlich Mikaela Shiffrin, die bisher an den diesjährigen Olympischen Spielen aber eher enttäuscht hat.

Switzerland&#039;s Camille Rast, left, poses with third placed Wendy Holdener after winning an alpine ski, women&#039;s World Cup slalom, in Kranjska Gora, Slovenia, Sunday, Jan. 4, 2026. (AP Photo/Ma ...
Die beiden Schweizer Hoffnungen im Slalom: Camille Rast und Wendy Holdener.Bild: keystone

Und am frühen Abend gibt es dann auch in Mailand einen wichtigen Programmpunkt aus Schweizer Sicht. Dort trifft nämlich die Schweizer Eishockey-Nati im Viertelfinal auf Finnland. Das Team von Trainer Patrick Fischer geht als Aussenseiter in die Partie, weil Finnland auf 24 NHL-Spieler und ZSC-Star Mikko Lehtonen zählen kann. Ein Sieg wäre aber ein sehr grosser Schritt in Richtung Medaille. Die Partie beginnt um 18.10 Uhr.

Eismeister Zaugg
Viel Zuversicht – aber eine bange Frage: Wie geht es Nino Niederreiter?

Alle Entscheidungen

10 Uhr und 13.30 Uhr: Ski alpin, Frauen, Slalom
mit Eliane Christen, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Camille Rast

13 Uhr und 14 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Frauen
mit Lina Kozomara (Qualifikation um 10 Uhr)

11.45 Uhr: Langlauf, Frauen, Teamsprint
mit Nadine Fähndrich/Nadja Kälin (Qualifikation um 9.45 Uhr)

Nadine Faehndrich of Switzerland in action during the women&#039;s Cross-Country Skiing Sprint Classic Qualification at the 2026 Olympic Winter Games in Tesero, Italy, on Tuesday, February 10, 2026. ( ...
Bei der WM im letzten Jahr holte Nadine Fähndrich mit Anja Weber Bronze – nun tritt sie mit Nadja Kälin an.Bild: keystone

12.15 Uhr: Langlauf, Männer, Teamsprint
mit Valerio Grond/Janik Riebli (Qualifikation um 10.15 Uhr)

12.26 Uhr: Snowboard, Männer, Slopestyle

14.45 Uhr: Biathlon, Frauen, Staffel (4x6 km)
mit Amy Baserga, Aita Gasparin, Lena Häcki-Gross, Lea Meier

15.26 Uhr: Snowboard, Frauen, Slopestyle

21 Uhr: Shorttrack, Frauen, 3000-m-Staffel

21.32 Uhr: Shorttrack, Männer, 500 m

Weitere Schweizer Einsätze am Mittwoch

Norwegen - Schweiz
Curling, Männer, Round Robin, 11. Runde (14.05 Uhr).

Finnland - Schweiz
Eishockey, Männer, Viertelfinal (18.10 Uhr)

Schweiz - Dänemark
Curling, Frauen, Round Robin, 11. Runde (19.05 Uhr).

(nih/sda)

Mehr zu Olympia 2026:
Die erfolgreichsten Schweizer an Olympischen Winterspielen
Die erfolgreichsten Schweizer an Olympischen Winterspielen

15. Loïc Meillard (Ski alpin): 1x Gold, 1x Silber, 1x Bronze.
quelle: keystone / michael buholzer
