Grosser Schweizer Tag dank Ski und Hockey? Das wird bei Olympia heute wichtig
Die Highlights
Noch ein letztes Mal geht es heute im Ski alpin um die Medaillen. Um 10 Uhr und um 13.30 Uhr steht in Cortina für die Frauen der Slalom auf dem Programm. Die Schweiz hat in Form von Camille Rast und Wendy Holdener gute Chancen, nach dem Triumph von Loïc Meillard auch bei den Frauen eine Slalommedaille zu gewinnen. Topfavoritin ist natürlich Mikaela Shiffrin, die bisher an den diesjährigen Olympischen Spielen aber eher enttäuscht hat.
Und am frühen Abend gibt es dann auch in Mailand einen wichtigen Programmpunkt aus Schweizer Sicht. Dort trifft nämlich die Schweizer Eishockey-Nati im Viertelfinal auf Finnland. Das Team von Trainer Patrick Fischer geht als Aussenseiter in die Partie, weil Finnland auf 24 NHL-Spieler und ZSC-Star Mikko Lehtonen zählen kann. Ein Sieg wäre aber ein sehr grosser Schritt in Richtung Medaille. Die Partie beginnt um 18.10 Uhr.
Alle Entscheidungen
10 Uhr und 13.30 Uhr: Ski alpin, Frauen, Slalom
mit Eliane Christen, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Camille Rast
13 Uhr und 14 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Frauen
mit Lina Kozomara (Qualifikation um 10 Uhr)
11.45 Uhr: Langlauf, Frauen, Teamsprint
mit Nadine Fähndrich/Nadja Kälin (Qualifikation um 9.45 Uhr)
12.15 Uhr: Langlauf, Männer, Teamsprint
mit Valerio Grond/Janik Riebli (Qualifikation um 10.15 Uhr)
12.26 Uhr: Snowboard, Männer, Slopestyle
14.45 Uhr: Biathlon, Frauen, Staffel (4x6 km)
mit Amy Baserga, Aita Gasparin, Lena Häcki-Gross, Lea Meier
15.26 Uhr: Snowboard, Frauen, Slopestyle
21 Uhr: Shorttrack, Frauen, 3000-m-Staffel
21.32 Uhr: Shorttrack, Männer, 500 m
Weitere Schweizer Einsätze am Mittwoch
Norwegen - Schweiz
Curling, Männer, Round Robin, 11. Runde (14.05 Uhr).
Finnland - Schweiz
Eishockey, Männer, Viertelfinal (18.10 Uhr)
Schweiz - Dänemark
Curling, Frauen, Round Robin, 11. Runde (19.05 Uhr).
(nih/sda)
