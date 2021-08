Was für ein Final über 400 m Hürden! Der Norweger Karsten Warholm wird nicht nur Olympiasieger, er holt sich Gold in der Fabelzeit von 45,94 s. Das ist noch einmal sensationelle 76 Hundertstel schneller als bei seinem bisherigen Weltrekord, den der 25-Jährige vor einem Monat in Oslo aufstellte.



In Warholms Sog purzelten die Rekorde nur so. Der Amerikaner Rai Benjamin (Silber) lief ebenso zu einem neuen Kontinentalrekord wie Alison dos Santos aus Brasilien (Bronze). Drei weitere Finalisten stellten einen neuen Landesrekord auf bzw. stellten diesen ein. (ram)