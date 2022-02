Yannick Chabloz hat bei seinem Sturz in der Kombinations-Abfahrt mehrere Verletzungen am linken Arm erlitten. Unter anderem zog sich er sich eine offene, komplexe Handgelenksfraktur, Frakturen der Hand sowie des Schulterblattes zu. Der 22-jährige Olympia-Debütant aus Nidwalden wurde noch am Donnerstagabend in Yanqing an der Hand operiert. In wenigen Tagen wird Chabloz zurück in die Schweiz transportiert, wo weitere Untersuchungen stattfinden werden. (pre/sda)

Bild: keystone