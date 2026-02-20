Pirmin Werner (Bild) hat den ersten Teil der Qualifikation im Aerials gewonnen. Damit steht der Bronzemedaillengewinner der letzten WM direkt im Final, der um 13.30 Uhr beginnt.
Der zweite Schweizer, Weltmeister Noé Roth, erhält noch einmal eine Qualifikations-Chance. Er belegt aktuell Rang 8. Sechs Athleten kamen direkt weiter, den Final bestreiten die besten zwölf. (ram)
