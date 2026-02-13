Der Sprint-Olympiasieger der Biathleten heisst Quentin Fillon Maillet. Der Franzose gewann in Antholz seine insgesamt vierte olympische Goldmedaille.
Fillon Maillet blieb am Schiessstand wie alle in den Top 5 fehlerfrei – doch in der Loipe war er eine Klasse für sich. Er setzte sich mit 13,7 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Vetle Sjastad Christiansen und mit 15,9 Sekunden Vorsprung auf dessen Landsmann Sturla Holm Laegreid durch.
Die Schweizer zeigten eine ansprechende Leistung. Die fehlerfreien Joscha Burkhalter und Sebastian Stalder schafften es auf die Ränge 14 und 15. Teamleader Niklas Hartweg klassierte sich mit zwei Strafrunden als 17. Das ist eine verheissungsvolle Ausgangslage für den Verfolgungs-Wettkampf. (ram)
