Die Schweden erwischen den Kanadier beim Bescheissen und der will das nicht akzeptieren:
Die Kanadier gewinnen das Gruppenspiel gegen Schweden mit 8:6.
Die Kanadier gewinnen das Gruppenspiel gegen Schweden mit 8:6.
INCREDIBILE BRUCE MOUAT: CHE ERRORE DEL FENOMENO SCOZZESE!— Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 13, 2026
Nel 1° end della sfida olimpica tra la sua Gran Bretagna e l'Italia commette un errore clamoroso
Sbaglia la bocciata col suo ultimo sasso e regala 4 punti pesantissimi agli Azzurri pic.twitter.com/hQurHchihi