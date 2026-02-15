Fährt Camille Rast zum ersten Mal zu einer Olympiamedaille? Bild: keystone

Rast als grösste Schweizer Medaillenkandidatin – was heute bei Olympia wichtig wird

Die Highlights

Im Riesenslalom der Frauen peilen die Schweizer Skifahrerinnen die erste Medaille an den diesjährigen Olympischen Spielen an. Die grössten Schweizer Chancen hat am Samstag Camille Rast, welche in dieser Saison einen Riesenslalom gewinnen konnte. Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr. Mit Wendy Holdener, Sue Piller und Vanessa Kasper stehen noch drei weitere Swiss-Ski-Athletinnen am Start.

Für die Eishockey-Nati der Männer steht das letzte Gruppenspiel an. Das Team von Trainer Patrick Fischer trifft auf die Tschechen und könnte sich mit einem Sieg noch direkt für den Viertelfinal qualifizieren. Angepfiffen wird die Partie um 12.10 Uhr.

Auf eine Medaille hofft das Duo Kalle Koblet/Noémie Wiedmer im Snowboardcross-Mixed-Teamwettkampf. Wiedmer verpasste am Freitag Edelmetall als Vierte ganz knapp. Die Viertelfinals starten um 13.45 Uhr.

Alle Entscheidungen

10.00 Uhr und 13.30 Uhr: Ski alpin, Frauen, Riesenslalom

mit Wendy Holdener, Vanessa Kasper, Sue Piller, Camille Rast



11.15 Uhr: Biathlon, Männer, Verfolgung (12,5 km)

mit Joscha Burkhalter, Niklas Hartweg, Sebastian Stalder

11.48 Uhr: Ski Freestyle, Männer, Parallel-Buckelpiste

12.00 Uhr: Langlauf, Männer, Staffel (4x7,5 km)

mit Valerio Grond, Beda Klee, Janik Riebli, Nicola Wigger

13.45 Uhr: Snowboard, Snowboardcross, Mixed-Teamwettkampf

Viertelfinals 13.45, Halbfinals 14.15, um Platz 3 14.35, Final 14.40 Uhr

mit Kalle Koblet/Noémie Wiedmer

Noémie Wiedmer zeigte am Freitag eine starke Leistung. Bild: keystone

14.45 Uhr: Biathlon, Frauen, Verfolgung (10 km)

mit Amy Baserga, Aita Gasparin, Lena Häcki-Gross, Lea Meier

17.00 Uhr: Eisschnelllauf, Frauen, 500 m

18.00 Uhr: Skeleton, Mixed-Teamwettkampf

18.45 Uhr und 19.57 Uhr: Skispringen, Frauen, Grossschanze

mit Sina Arnet

Weitere Schweizer Einsätze am Sonntag:

Eishockey-Nati der Männer

Vorrunde, Gruppe A: Schweiz – Tschechien (12.10 Uhr)



Yannick Schwaller, Benoit Schwarz-van Berkel, Sven Michel, Pablo Lachat-Couchepin

Curling, Männer, Round Robin, 7. Runde: Grossbritannien - Schweiz (19.05 Uhr)

Die Schweizer Curler konnten die ersten vier Spiele gewinnen. Bild: keystone

Fabian Bösch, Kim Gubser, Nils Rhyner

Snowboard, Big Air, Qualifikation (19.30, 20.15 und 21.00 Uhr) (riz/sda)