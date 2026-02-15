Rast als grösste Schweizer Medaillenkandidatin – was heute bei Olympia wichtig wird
Die Highlights
Im Riesenslalom der Frauen peilen die Schweizer Skifahrerinnen die erste Medaille an den diesjährigen Olympischen Spielen an. Die grössten Schweizer Chancen hat am Samstag Camille Rast, welche in dieser Saison einen Riesenslalom gewinnen konnte. Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr. Mit Wendy Holdener, Sue Piller und Vanessa Kasper stehen noch drei weitere Swiss-Ski-Athletinnen am Start.
Für die Eishockey-Nati der Männer steht das letzte Gruppenspiel an. Das Team von Trainer Patrick Fischer trifft auf die Tschechen und könnte sich mit einem Sieg noch direkt für den Viertelfinal qualifizieren. Angepfiffen wird die Partie um 12.10 Uhr.
Auf eine Medaille hofft das Duo Kalle Koblet/Noémie Wiedmer im Snowboardcross-Mixed-Teamwettkampf. Wiedmer verpasste am Freitag Edelmetall als Vierte ganz knapp. Die Viertelfinals starten um 13.45 Uhr.
Alle Entscheidungen
10.00 Uhr und 13.30 Uhr: Ski alpin, Frauen, Riesenslalom
mit Wendy Holdener, Vanessa Kasper, Sue Piller, Camille Rast
11.15 Uhr: Biathlon, Männer, Verfolgung (12,5 km)
mit Joscha Burkhalter, Niklas Hartweg, Sebastian Stalder
11.48 Uhr: Ski Freestyle, Männer, Parallel-Buckelpiste
12.00 Uhr: Langlauf, Männer, Staffel (4x7,5 km)
mit Valerio Grond, Beda Klee, Janik Riebli, Nicola Wigger
13.45 Uhr: Snowboard, Snowboardcross, Mixed-Teamwettkampf
Viertelfinals 13.45, Halbfinals 14.15, um Platz 3 14.35, Final 14.40 Uhr
mit Kalle Koblet/Noémie Wiedmer
14.45 Uhr: Biathlon, Frauen, Verfolgung (10 km)
mit Amy Baserga, Aita Gasparin, Lena Häcki-Gross, Lea Meier
17.00 Uhr: Eisschnelllauf, Frauen, 500 m
18.00 Uhr: Skeleton, Mixed-Teamwettkampf
18.45 Uhr und 19.57 Uhr: Skispringen, Frauen, Grossschanze
mit Sina Arnet
Weitere Schweizer Einsätze am Sonntag:
Eishockey-Nati der Männer
Vorrunde, Gruppe A: Schweiz – Tschechien (12.10 Uhr)
Yannick Schwaller, Benoit Schwarz-van Berkel, Sven Michel, Pablo Lachat-Couchepin
Curling, Männer, Round Robin, 7. Runde: Grossbritannien - Schweiz (19.05 Uhr)
Fabian Bösch, Kim Gubser, Nils Rhyner
Snowboard, Big Air, Qualifikation (19.30, 20.15 und 21.00 Uhr) (riz/sda)