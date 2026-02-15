bedeckt
Olympia 2026: Das Programm vom heutigen Sonntag, 15.02.2026

epaselect epa12663862 Camille Rast of Switzerland in action during the first run of the Women&#039;s Giant Slalom race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Kronplatz, Italy, 20 January 2026. EPA/ANDR ...
Fährt Camille Rast zum ersten Mal zu einer Olympiamedaille?Bild: keystone

Rast als grösste Schweizer Medaillenkandidatin – was heute bei Olympia wichtig wird

15.02.2026, 04:44

Die Highlights

Im Riesenslalom der Frauen peilen die Schweizer Skifahrerinnen die erste Medaille an den diesjährigen Olympischen Spielen an. Die grössten Schweizer Chancen hat am Samstag Camille Rast, welche in dieser Saison einen Riesenslalom gewinnen konnte. Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr. Mit Wendy Holdener, Sue Piller und Vanessa Kasper stehen noch drei weitere Swiss-Ski-Athletinnen am Start.

Für die Eishockey-Nati der Männer steht das letzte Gruppenspiel an. Das Team von Trainer Patrick Fischer trifft auf die Tschechen und könnte sich mit einem Sieg noch direkt für den Viertelfinal qualifizieren. Angepfiffen wird die Partie um 12.10 Uhr.

Der grosse Sportsgeist von Kanadas Superstars, als Kevin Fiala verletzt vom Eis muss

Auf eine Medaille hofft das Duo Kalle Koblet/Noémie Wiedmer im Snowboardcross-Mixed-Teamwettkampf. Wiedmer verpasste am Freitag Edelmetall als Vierte ganz knapp. Die Viertelfinals starten um 13.45 Uhr.

Alle Entscheidungen

10.00 Uhr und 13.30 Uhr: Ski alpin, Frauen, Riesenslalom
mit Wendy Holdener, Vanessa Kasper, Sue Piller, Camille Rast

11.15 Uhr: Biathlon, Männer, Verfolgung (12,5 km)
 mit Joscha Burkhalter, Niklas Hartweg, Sebastian Stalder

11.48 Uhr: Ski Freestyle, Männer, Parallel-Buckelpiste

12.00 Uhr: Langlauf, Männer, Staffel (4x7,5 km)
mit Valerio Grond, Beda Klee, Janik Riebli, Nicola Wigger

13.45 Uhr: Snowboard, Snowboardcross, Mixed-Teamwettkampf
Viertelfinals 13.45, Halbfinals 14.15, um Platz 3 14.35, Final 14.40 Uhr
mit Kalle Koblet/Noémie Wiedmer

KEYPIX - Fourth placed Noemie Wiedmer of Switzerland takes off her goggles after the final of the women&#039;s snowboard cross event at the 2026 Olympic Winter Games in Livigno, Italy, on Friday, Febr ...
Noémie Wiedmer zeigte am Freitag eine starke Leistung.Bild: keystone

14.45 Uhr: Biathlon, Frauen, Verfolgung (10 km)
mit Amy Baserga, Aita Gasparin, Lena Häcki-Gross, Lea Meier

17.00 Uhr: Eisschnelllauf, Frauen, 500 m

18.00 Uhr: Skeleton, Mixed-Teamwettkampf

18.45 Uhr und 19.57 Uhr: Skispringen, Frauen, Grossschanze
mit Sina Arnet

Weitere Schweizer Einsätze am Sonntag:

Eishockey-Nati der Männer
Vorrunde, Gruppe A: Schweiz – Tschechien (12.10 Uhr)

Yannick Schwaller, Benoit Schwarz-van Berkel, Sven Michel, Pablo Lachat-Couchepin
Curling, Männer, Round Robin, 7. Runde: Grossbritannien - Schweiz (19.05 Uhr)

Switzerland&#039;s Yannick Schwaller, Schwarz-van Berkel Benoit, Sven Michel, and Pablo Lachat-Couchepin react after the men&#039;s curling round robin session against China, at the 2026 Winter Olympi ...
Die Schweizer Curler konnten die ersten vier Spiele gewinnen.Bild: keystone

Fabian Bösch, Kim Gubser, Nils Rhyner
Snowboard, Big Air, Qualifikation (19.30, 20.15 und 21.00 Uhr) (riz/sda)

Wo steht die Schweiz mit ihren 9 Medaillen? Das ist der Olympia-Medaillenspiegel
Mehr zu den Olympischen Spielen:
