Derimfindet auch bei denohne Schweizer Beteiligung statt.verpasste in der Qualifikation alsden Einzug in den Final der besten zwölf vom Montagabend.Nach einem soliden ersten und einem missglückten zweiten Sprung blieb die erhoffte Aufholjagd der 25-jährigen Luzernerin im dritten Versuch aus. Bei der Landung griff sie leicht mit den Händen in den Schnee und verbesserte sich mit dem Total von 142,75 Punkten lediglich um zwei statt der benötigten neun Ränge. Zur Finalqualifikation fehlten Burri mehr als zehn Zähler. Eine weitere Chance auf den Finaleinzug bietet sich ihr zu Beginn der zweiten Olympia-Woche in der Slopestyle-Konkurrenz. In dieser Disziplin hatte sich Burri vor vier Jahren in Peking für die Medaillenentscheidung qualifiziert. (riz/sda)