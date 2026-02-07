Tschechiens Hockey-Nationalmannschaft muss ohne NHL-Stürmer Pavel Zacha auskommen. Der Spieler der Boston Bruins (37 Punkte in 54 Spielen) verpasst die Olympischen Spiele in Mailand wegen einer Verletzung. Zacha wird durch Filip Chlapik ersetzt, der in der tschechischen Liga bei Sparta Prag spielt und 2022/23 bei Ambri-Piotta unter Vertrag stand. (abu)
A big loss for Czechia 🇨🇿 ahead of the Milan Olympics: Pavel Zacha is out of the tournament with an injury, replaced by Filip Chlapik from the Czech Extraliaga— Chris Johnston (@reporterchris) February 7, 2026