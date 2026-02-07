Mathilde Gremaud gewinnt die Qualifikation im Slopestyle . Die am Sonntag 26-jährig werdende Freiburgerin wurde in dieser Disziplin der Sparte Ski Freestyle Olympiasiegerin. Ebenfalls im Final dabei ist Giulia Tanno. Die Bündnerin, die erstmals an Olympischen Spielen dabei ist, sicherte sich die Qualifikation mit Rang 10. Im ersten Run hatte sie zu den Gestürzten gehört.
Der grosse Pechvogel dieses Vorwettkampfs war Sarah Höfflin. Die Genferin, vor acht Jahren Olympiasiegerin, scheiterte beim ersten Versuch auf kuriose Weise. Sie verlor bei einem Sprung den linken Ski – und stürzte heftig. Den zweiten Run brachte sie ins Ziel, verpasste den Final aber um einen Rang und 16 Hundertstelpunkte. (nih/sda)
