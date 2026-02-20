Der Vater des niederländischen Eisschnellläufers Joep Wennemars wusste gar nicht so recht, wohin mit seinen Emotionen, als sein Sohn die Ziellinie im 1500-m-Lauf mit olympischem Rekord überquerte. Jubelnd sprang er die Treppe auf der Tribüne auf und ab und drückte einem Helfer dann einen Kuss auf die Wange. Dabei ging dessen Brille in die Brüche, was der gar nicht lustig fand. Erben Wennemars, der 2006 in Turin zweimal Bronze gewann, entschuldigte sich und jubelte abwechselnd weiter.
Doch die Ernüchterung folgte bald: Wennemars Junior wurde am Ende nur Vierter, weil der Chinese Ning Zhongyan, der US-Amerikaner Jordan Stolz und Wennemars Landsmann Kjeld Nuis den alten olympischen Rekord allesamt ebenfalls unterboten und ihn noch vom Podest verdrängten.
Doch die Ernüchterung folgte bald: Wennemars Junior wurde am Ende nur Vierter, weil der Chinese Ning Zhongyan, der US-Amerikaner Jordan Stolz und Wennemars Landsmann Kjeld Nuis den alten olympischen Rekord allesamt ebenfalls unterboten und ihn noch vom Podest verdrängten.
🔥🇮🇹 | Er schoten 1000 emoties door het lichaam van Erben Wennemars na het olympisch record van zijn zoon Joep. Een beteuterde vrijwilliger moet dat bekopen met een kapotte bril. 🤓😥 #MilanoCortina2026— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 19, 2026
Winterspelen 👀 HBO Max pic.twitter.com/GrFVMedhqa