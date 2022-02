Berenice Wicki gewinnt bei ihrer Olympia-Premiere ein Diplom. Die Aargauerin zeigt in der Halfpipe im Genting Snow Park eine starke Leistung und belegt im Feld der zwölf Finalistinnen Rang 7. Im Gegensatz zu vielen ihrer Konkurrentinnen machten Wicki die Nerven im wichtigsten Wettkampf keinen Strich durch die Rechnung. Die Tochter des ehemaligen Olympia-Seglers Jodok Wicki, der seine Frau an den Sommerspielen in Seoul 1988 kennenlernte, trat nach der überstandenen Qualifikation ohne jeglichen Druck an und wollte in China primär Erfahrungen sammeln.



Mit 19 Jahren steht Wicki erst am Anfang ihrer Laufbahn auf Weltniveau. «Was hier noch kommt, ist nur noch Bonus», hatte die Junioren-Weltmeisterin von 2017 aus Ennetbaden vor dem Wettkampf gesagt. Als «Bonus vom Bonus» bezeichnete sie den Final. Diese Lockerheit half. Gegenüber der Qualifikation steigerte Wicki ihre Note noch einmal um 4,75 Punkte. Nur der dritte Lauf, in dem sie alles riskierte, missglückte ihr. Beim Versuch eines Backside 900 stürzte sie. «Unglaublich, dass ich gleich den ersten Run stehe und so einen guten Score bekomme. Ich kann es noch nicht richtig glauben, dass ich ein Diplom gewonnen habe», sagte Wicki. Die Medaillen lagen für Wicki wie erwartet ausser Reichweite. Das wäre wohl nicht viel anders gewesen, wäre ihr Aufstieg nicht durch Lendenwirbel-Verletzungen gebremst worden.



Vor allem die US-Dominatorin Chloe Kim, die mit 94,00 Punkten zum zweiten Mal in Folge Olympiagold in der Halfpipe gewann, aber auch die Spanierin Queralt Castellet und die Japanerin Sena Tomita bewegen sich mit ihrem Sprungrepertoire in einer anderen Liga. Zum Podest fehlten Wicki zwölf Punkte. Der chinesischen Weltcup-Führenden Cai Xuetong blieb nur der 4. Platz. (sda)

Bild: keystone