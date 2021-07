Sport

Fussball-Quiz: Kennst du die spanischen Europameister von 2008 und 2012?



Kennst du die spanischen Europameister von 2008 und 2012 noch?

Am Freitagabend (18 Uhr) trifft die Schweizer Nationalmannschaft in ihrem bislang wichtigsten Spiel im EM-Viertelfinal auf Spanien. Die «Furia Roja» ist ein grosser Brocken, aber sie ist nicht mehr ganz so stark wie zwischen 2008 und 2012, als Spanien zweimal Europameister und einmal Weltmeister wurde.

Die letzten Schweizer Duelle gegen Spanien Nations League 2020/21: Spanien – Schweiz 1:0

Nations League 2020/21: Schweiz – Spanien 1:1

Testländerspiel 2018: Spanien – Schweiz 1:1

WM-Gruppenphase 2010: Spanien – Schweiz 0:1

WM-Achtelfinal 1994: Spanien – Schweiz 3:0

Den WM-Titel von 2010 wollen wir heute aussen vor lassen und uns voll auf die Europameister von 2008 und 2012 konzentrieren. Wie gut kennst du die Mannschaften von den damaligen Triumphen noch?

Die Regeln:

Zähle alle Spieler und die zwei Trainer auf, die bei den Europameistertiteln Spaniens 2008 und 2012 dabei waren.

Kommt ein Spieler mehrfach vor, wird er auch automatisch mehrfach eingetragen.

Es reicht, den Nachnamen einzugeben.

Als Hinweis dient dir neben dem Jahr der Teilnahme auch die Position des Spielers.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Der Notenschlüssel 40 oder mehr Punkte: 6,0

35-39: 5,5

30-34: 5,0

25-29: 4,5

20-24: 4,0

15-19: 3,5

Unter 15: Nachsitzen

