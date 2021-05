Quiz

Sport

Champions League: Kennst du alle Spieler der letzten fünf Finals?



Bild: keystone

Quizzticle

Kennst du alle Startaufstellungen der letzten fünf Champions-League-Finals?

Heute findet der Champions-League-Final zwischen Manchester City und Chelsea statt. Das Spiel könnte für viele Spieler und Fans unvergesslich werden. Doch wie gut kannst du dich an die Protagonisten der letzten fünf Finalspiele der Champions League erinnern? Teste dein Wissen in unserem Quizzticle.

Der Final der Champions League ist ein Spiel, in dem jeder Profifussballer mal spielen will. Die Fans der beteiligten Teams fiebern diesem Tag wochenlang entgegen und für die Spieler ist es die Möglichkeit, einen der wichtigsten Titel im Fussball überhaupt zu gewinnen.

Die entscheidenden Tore und Torschützen bleiben dabei den meisten in Erinnerung, doch kannst du dich auch an die unauffälligeren Teilnehmer erinnern? Kennst du alle 82 Spieler, die seit 2016 im Finale in der Startaufstellung standen? Beweise dein Wissen über die letzten Finalpaarungen der «Königsklasse».

Wichtig, bevor du loslegst:

Gesucht sind die Spieler, die in letzten fünf Champions-League-Finals von Beginn an auf dem Feld standen.

Als Hinweis dient dir die Position des Spielers sowie das Team und das Jahr, in dem der Final stattfand.

Es reicht, wenn du den Nachnamen der Spieler eingibst. Der Vorname allein dagegen zählt nicht.

Du musst nicht auf Enter drücken. Ist ein Spielername richtig, wird er automatisch in die Lücke gefüllt.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Deine Note 100 bis 110 Punkte: 6.0

88 bis 99 Punkte: 5.5

76 bis 87 Punkte: 5.0

64 bis 75 Punkte: 4.5

53 bis 63 Punkte: 4.0

Unter 53 Punkten: Nachsitzen!

Mehr Sport-Quizzticles:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese Klubs haben den Henkelpott gewonnen 1 / 24 Diese Klubs haben den Henkelpott gewonnen quelle: epa / tobias hase Die 21 schönsten Champions-League-Tore Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter