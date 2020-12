Sport

Quizzticle

Quiz: Wie viele Sieger der letzten 300 Weltcup-Rennen kennst du?



Bild: keystone

Quizzticle

Wie viele Sieger der letzten 300 Weltcup-Rennen der Männer kannst du aufzählen?

Am vergangenen Wochenende gab es gleich zwei Siegpremieren im Ski-Weltcup. Am Samstag feierte Mauro Caviezel mit 32 Jahren beim Super-G von Val d'Isère seinen ersten Weltcup-Sieg. Nur einen Tag später sorgte der Slowene Martin Cater mit Startnummer 41 für die grosse Überraschung und gewann an gleicher Stelle die Abfahrt.

Es sind eher die Ausnahmen, denn seit Jahren dominieren die gleichen Fahrer und holen sich Sieg um Sieg im Weltcup. Aber an wie viele Gewinner der letzten 300 Rennen (seit Sölden 2012) erinnerst du dich?

Die Spielregeln

Gesucht sind die Sieger der letzten 300 Weltcup-Rennen der Männer.

Als Hinweis dient dir Jahr, Rennort, Disziplin*, Nation und die Anzahl Weltcupsiege zum Zeitpunkt des Sieges.

Kommt ein Fahrer mehrfach vor, wird er automatisch in alle Lücken gefüllt.

Es reicht, den Nachnamen einzugeben.

Du musst nicht auf Enter drücken. Ist ein Fahrer richtig, wird er automatisch in die Lücke gefüllt.

Du musst die Fahrer nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Es läuft ein Countdown, du hast 10 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Disziplinen:

DH = Abfahrt

SG = Super-G

GS= Riesenslalom

S= Slalom

AC = Kombination

PR = Parallelrennen

PGS = Parallel-Riesenslalom

Deine Note: 280-300: 6.0

250-279: 5.5

220-249: 5.0

190-219: 4.5

150-189: 4.0

Unter 150: Nachsitzen!

