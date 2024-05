Manchester City hat schon einiges gewonnen, aber sind sie auch Rekordmeister? Bild: keystone

Quizzticle

Nenne die Rekordmeister dieser 30 Fussballligen – es gibt keine Trostpreise

Katja Burgherr Folge mir

Mehr «Sport»

Die Saisons in Europas Fussballligen neigen sich dem Ende zu. Steht der Meister an vielen Orten bereits fest, entscheidet sich das Rennen um den begehrten Pokal mancherorts erst an den letzten Spieltagen.

In der Schweizer Super League steht YB zwei Spiele vor Saisonende vor dem Gewinn des vierten Meistertitels innerhalb von fünf Jahren. In der englischen Premier League wird der Titel erst am letzten Spieltag am kommenden Sonntag vergeben. Manchester City ist in der Poleposition, Arsenal muss auf einen Ausrutscher seines grössten Rivalen hoffen.

Sowohl YB als auch Manchester City haben sich in den letzten Jahren zu den Ligadominatoren in der Super bzw. der Premier League entwickelt, aber – Achtung Spoiler – Rekordmeister sind sie nicht.

Und so geht's:

Gesucht sind die Rekordmeister von 30 Fussballligen.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Wichtig: Für die Bestimmung des Rekordmeisters werden jeweils auch Vorgängerligen miteinbezogen. In England zählen also beispielsweise nicht nur die Premier-League-Titel, sondern auch die Titel aus der First Division.*

Du musst nicht auf «Enter» drücken. Ist eine Antwort richtig, wird sie automatisch in die Lücke gefüllt.

Es läuft ein Countdown, du hast 10 Minuten Zeit. Drücke auf «Play» und los geht's!

*Bei Serbien, Kroatien und Tschechien zählt erst die Zeit nach Jugoslawien und der Tschechoslowakei.