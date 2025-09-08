Diese 13 Hockey-Grafiken fassen die neue Saison perfekt zusammen

Morgen beginnt in der National League die Saison 2025/26. Wir verraten dir jetzt schon, wie es wird – in 13 nicht ganz ernst gemeinten Grafiken.

Bald ist es wieder so weit: Die Kufen kratzen auf dem Eis, die Pucks knallen ins Tor und die Fans sorgen auf den Tribünen für bombastische Stimmung. Die National-League-Saison 2025/26 startet am Dienstag mit einer Vollrunde.

Satire - (fast) kein Wort ist wahr!

Bei watson bist du mit dem Eismeister-Check und allen anderen Vorschauen und Berichten immer bestens über das Geschehen in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga informiert. Daher werfen wir jetzt auch noch einen nicht ganz ernst gemeinten Blick auf die neue Saison. Gewisse Dinge sind wie noch nie zuvor, anderes ändert sich dagegen nie.

Eine neue Ära beim HCD

Bild: keystone, shutterstock, watson

Rohrbach zum SCB? Oh, erst nächste Saison …

Bild: watson

Zeiten ändern sich

Bild: watson

Aber keiner macht etwas dagegen

Bild: watson

Die Dualität der 2-Minuten-Strafe

Bild: watson

«Schiri, ich weiss, wo diis Auto staht»

Bild: watson

Warum ausgerechnet ein Schirmständer?

Bild: watson

Jegliche Übereinstimmungen mit dem Wortschatz eines bekannten Chronisten sind rein zufällig

Bild: watson

Hockey ist jeden Abend

Bild: watson

Hockey haut dich um!



Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier. Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Hier irgendetwas zur Ligamafia einfügen

Bild: watson

Vielleicht klappt es ja dieses Mal?

Bild: watson

Apropos: In der Olympiasaison ist alles etwas anders

Bild: watson

Der neue Stürmer ist oft etwas älter als erhofft

Bild: watson

Die Spiele in der ersten Runde der National-League-Saison 2025/26 HC Ambri-Piotta – EHC Kloten

HC Davos – Lausanne HC

​HC Fribourg-Gottéron – HC Lugano

Genf-Servette HC – HC Ajoie

SCRJ Lakers – SCL Tigers

ZSC Lions – EHC BIel

EV Zug – SC Bern



Alle Spiele finden am 9. September um 19.45 Uhr statt. Mit watson bist du immer über alle Geschehnisse informiert.​

