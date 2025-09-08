wechselnd bewölkt19°
National-League-Saison 2025/26: Lustige Grafiken zum Schweizer Hockey

Diese 13 Hockey-Grafiken fassen die neue Saison perfekt zusammen

Morgen beginnt in der National League die Saison 2025/26. Wir verraten dir jetzt schon, wie es wird – in 13 nicht ganz ernst gemeinten Grafiken.
08.09.2025, 11:1008.09.2025, 11:10
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler
Bald ist es wieder so weit: Die Kufen kratzen auf dem Eis, die Pucks knallen ins Tor und die Fans sorgen auf den Tribünen für bombastische Stimmung. Die National-League-Saison 2025/26 startet am Dienstag mit einer Vollrunde.

Falschmeldung
Satire - (fast) kein Wort ist wahr!

Bei watson bist du mit dem Eismeister-Check und allen anderen Vorschauen und Berichten immer bestens über das Geschehen in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga informiert. Daher werfen wir jetzt auch noch einen nicht ganz ernst gemeinten Blick auf die neue Saison. Gewisse Dinge sind wie noch nie zuvor, anderes ändert sich dagegen nie.

Eine neue Ära beim HCD

Lustige Grafiken vor der National-League-Saison 2025: HCD ohne Ambühl
Bild: keystone, shutterstock, watson

Rohrbach zum SCB? Oh, erst nächste Saison …

Lustige Grafiken vor der National-League-Saison 2025: Transfer-Zeitpunkte
Bild: watson

Zeiten ändern sich

Lustige Grafiken vor der National-League-Saison 2025: Der neue Stürmer ist oft etwas älter als erhofft.
Bild: watson

Aber keiner macht etwas dagegen

Lustige Grafiken vor der National-League-Saison 2025: Niemand mag die 14er-Liga.
Bild: watson

Die Dualität der 2-Minuten-Strafe

Lustige Grafiken vor der National-League-Saison 2025: Die Dualität der 2-Minuten-Strafe.
Bild: watson

«Schiri, ich weiss, wo diis Auto staht»

Lustige Grafiken vor der National-League-Saison 2025: Der Schiri ist blind.
Bild: watson

Warum ausgerechnet ein Schirmständer?

Lustige Grafiken vor der National-League-Saison 2025: Warum eigentlich ein Schirmständer?
Bild: watson

Jegliche Übereinstimmungen mit dem Wortschatz eines bekannten Chronisten sind rein zufällig

Lustige Grafiken vor der National-League-Saison 2025: Wordcloud-Klaus
Bild: watson

Hockey ist jeden Abend

Lustige Grafiken vor der National-League-Saison 2025: Hockey ist jeden Abend
Bild: watson
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.


Hier irgendetwas zur Ligamafia einfügen

Lustige Grafiken vor der National-League-Saison 2025: Schuld an der Niederlage
Bild: watson

Vielleicht klappt es ja dieses Mal?

Lustige Grafiken vor der National-League-Saison 2025: Erfolg bei WM vs. Erfolg bei Olympia
Bild: watson

Apropos: In der Olympiasaison ist alles etwas anders

Lustige Grafiken vor der National-League-Saison 2025: Saison-Interesse
Bild: watson

Der neue Stürmer ist oft etwas älter als erhofft

Lustige Grafiken vor der National-League-Saison 2025: Der neue Stürmer ist oft etwas älter als erhofft.
Bild: watson
Die Spiele in der ersten Runde der National-League-Saison 2025/26
HC Ambri-Piotta – EHC Kloten
HC Davos – Lausanne HC
​HC Fribourg-Gottéron – HC Lugano
Genf-Servette HC – HC Ajoie
SCRJ Lakers – SCL Tigers
ZSC Lions – EHC BIel
EV Zug – SC Bern

Alle Spiele finden am 9. September um 19.45 Uhr statt. Mit watson bist du immer über alle Geschehnisse informiert.​

Mehr Eishockey:

Der Eismeister-Check
Meisterliche Morgenröte zieht in Davos herauf
