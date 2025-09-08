Diese 13 Hockey-Grafiken fassen die neue Saison perfekt zusammen

Morgen beginnt in der National League die Saison 2025/26. Wir verraten dir jetzt schon, wie es wird – in 13 nicht ganz ernst gemeinten Grafiken.
08.09.2025, 11:1008.09.2025, 11:10
Bald ist es wieder so weit: Die Kufen kratzen auf dem Eis, die Pucks knallen ins Tor und die Fans sorgen auf den Tribünen für bombastische Stimmung. Die National-League-Saison 2025/26 startet am Dienstag mit einer Vollrunde.
Satire - (fast) kein Wort ist wahr!
Bei watson bist du mit dem Eismeister-Check und allen anderen Vorschauen und Berichten immer bestens über das Geschehen in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga informiert. Daher werfen wir jetzt auch noch einen nicht ganz ernst gemeinten Blick auf die neue Saison. Gewisse Dinge sind wie noch nie zuvor, anderes ändert sich dagegen nie.
Eine neue Ära beim HCD
Bild: keystone, shutterstock, watson
Rohrbach zum SCB? Oh, erst nächste Saison …
Bild: watson
Zeiten ändern sich
Bild: watson
Aber keiner macht etwas dagegen
Bild: watson
Die Dualität der 2-Minuten-Strafe
Bild: watson
«Schiri, ich weiss, wo diis Auto staht»
Bild: watson
Warum ausgerechnet ein Schirmständer?
Bild: watson
Jegliche Übereinstimmungen mit dem Wortschatz eines bekannten Chronisten sind rein zufällig
Bild: watson
Hockey ist jeden Abend
Bild: watson
Hier irgendetwas zur Ligamafia einfügen
Bild: watson
Vielleicht klappt es ja dieses Mal?
Bild: watson
Apropos: In der Olympiasaison ist alles etwas anders
Bild: watson
Der neue Stürmer ist oft etwas älter als erhofft
Bild: watson
Die Spiele in der ersten Runde der National-League-Saison 2025/26
HC Ambri-Piotta – EHC Kloten
HC Davos – Lausanne HC
HC Fribourg-Gottéron – HC Lugano
Genf-Servette HC – HC Ajoie
SCRJ Lakers – SCL Tigers
ZSC Lions – EHC BIel
EV Zug – SC Bern
Alle Spiele finden am 9. September um 19.45 Uhr statt. Mit watson bist du immer über alle Geschehnisse informiert.
Mehr Eishockey:
Matchtickets aus der Sammlung von watson-User Patrick Fasel
1 / 10
Matchtickets aus der Sammlung von watson-User Patrick Fasel
Olympische Spiele 2006 in Turin: Final Eishockey, Schweden – Finnland 3:2.
quelle: patrick fasel
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
7. September 2005: Schweizer Fussballfans verwerfen kollektiv die Hände. Auf Zypern leistet sich Pascal Zuberbühler in der WM-Qualifikation schon wieder einen unglaublichen Flop – nur vier Tage nach einem Schnitzer gegen Israel.
Zeit seiner Karriere in der Schweizer Nationalmannschaft ist Pascal Zuberbühler höchst umstritten. Das hat einerseits damit zu tun, dass der Thurgauer bei GC und beim FC Basel spielt, den beiden erfolgreichsten, aber auch am meisten gehassten Klubs des Landes. Andererseits mag man «Zubi» nicht, weil er kein Mann der leisen Töne ist, oft wirkt er arrogant. Und nicht zuletzt ist er umstritten, weil er bei Gegentoren immer wieder eine unglückliche Figur abgibt.