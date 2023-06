Jussi Tapola wird neuer Trainer des SC Bern. Bild: keystone

Jussi Tapola wird Trainer des SC Bern

Der SC Bern hat den Finnen Jussi Tapola als Cheftrainer verpflichtet. Der 48-Jährige erhält als Nachfolger von Toni Söderholm einen Zweijahresvertrag. Tapola gewann in der vergangenen Saison mit Tappara Tampere die Champions League und die finnische Meisterschaft.

«Wir werden hart arbeiten, um unsere hohen Ziele zu erreichen», kündete Tapola an, der seit 2012 hauptsächlich in Tampere engagiert war. Nur in der Saison 2018/19 coachte er für ein Jahr das chinesische Team Kunlun in der KHL. Tappara Tampere führte er neben dem Champions-League-Triumph auch zu drei Meistertiteln.

Sportchef Andrew Ebbett freut sich über die Verpflichtung des Trainers mit einer starken und fordernden Persönlichkeit. «Er versteht es, aus seinen Spielern das Bestmögliche herauszuholen.»

Gegen den EHC Biel erlebten die Berner im Playoff-Viertelfinal eine neuerliche Enttäuschung. Bild: keystone

Dadurch erhofft sich der SC Bern, der sich seit dem Meistertitel in der Saison 2018/19 zweimal im Playoff-Viertelfinal scheiterte und einmal gar nur Elfter wurde und die Playoffs so ganz verpasste, eine deutliche Steigerung. «Bereits in den ersten Gesprächen habe ich gespürt, dass wir im Hinblick auf die sportliche Zukunft des SCB dieselbe Vision haben», sagt Tapola.

Den in Bern seit 2021 bestehenden Trainerstab um die Assistenten Christer Olsson und Mikael Hakanson sowie Goaliecoach Jeff Hill will Tapola beibehalten. «Sie haben eine grosse Leidenschaft und eine hohe Kompetenz», so der neue Cheftrainer, der sich nicht als Mann der grossen Worte sieht. «Lieber lasse ich Leistung und Resultate sprechen. Die Mannschaft muss sich den Support der besten Fans Europas verdienen.» (nih/mom/sda)