Dass Internacional-Spieler Särge zeigen, kommt beim Derby-Verlierer Gremio semi-gut an 😤

Tumulte bei Fussballspielen gehören beinahe so zu Brasilien wie Limetten in den Caipirinha. Am Samstagabend wird es hitzig nach dem 434. Grenal, dem Derby zwischen Internacional und Gremio in der Hafenstadt Porto Alegre.

Internacional hat die Partie mit 1:0 gewonnen und feiert diesen Triumph mit seinen Fans – und mit Karton-Särgen, die einige Spieler in die Höhe halten. Der Grund: Erzrivale Gremio taumelt nach der Niederlage in höchster Gefahr dem Abstieg entgegen.

Das lassen sich die Verlierer nicht gefallen. Bereits auf dem Weg in die Kabine wenden sie, um den Gegnern ihre Meinung zur Aktion mitzuteilen. Dass dazu Worte nicht ausreichen, versteht sich von selbst. Aufgrund der vorliegenden Videos bleibt jedoch alles einigermassen im Rahmen.

Gremio, der erste Klub von Weltfussballer Ronaldinho, liegt nach 30 von 38 Runden auf dem zweitletzten Platz. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt sieben Punkte. Noch ist für den Weltpokal-Sieger 1983 also nicht aller Tage Abend. Auch wenn ihn der Lokalrivale schon mal beerdigt hat … (ram)