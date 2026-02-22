Der FCL schafft zuhause gegen Basel eine späte Wende. Bild: keystone

Luzern mit verrückter Wende gegen den FCB – YB-Debakel in Sion – Lugano siegt

Lugano und Sion festigten ihre Plätze in den Top 6 der Super League. In der 26. Runde gewinnt Lugano gegen Lausanne-Sport und Sion gegen die Young Boys. Basel verliert in Luzern.

Mehr «Sport»

Luzern – Basel 4:2

Bericht folgt.

Auch unter Stephan Lichtsteiner macht der FCB kaum Fortschritte. Bild: keystone

Luzern - Basel 4:2 (1:1)

13'473 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 30. Dorn (Fernandes) 1:0. 45. Traoré (Penalty) 1:1. 63. Duranville 1:2. 77. Kabwit 2:2. 83. Villiger (Kabwit) 3:2. 89. Kabwit 4:2.

Luzern: Loretz; Dorn, Willimann, Bajrami, Fernandes; Owusu, Abe (75. Karweina), Di Giusto; Lucas Ferreira (60. Winkler); von Moos (75. Villiger), Kabwit (90. Vasovic).

Basel: Salvi; Tsunemoto, Vouilloz, Akahomen, Schmid; Bacanin (58. Metinho), Leroy (90. Koindredi); Salah (75. Soticek), Shaqiri, Traoré (58. Duranville); Koloto (75. Broschinski).

Verwarnungen: 95. Tsunemoto.

Lugano – Lausanne 2:1

Der FC Lugano findet nach vier 1:1 in Folge auf die Siegerstrasse zurück. Die Tessiner gewinnen daheim gegen Lausanne-Sport mit 2:1.

Renato Steffen brachte die Luganesi in der 36. Minute auf Kurs. Der nicht für seine Kopfbälle bekannte 34-Jährige profitierte von einer Flanke von Anto Grgic und viel Platz im gegnerischen Strafraum, um für einmal sehenswert mit dem Kopf zum 1:0 zu treffen. Am 2:0 von Daniel Dos Santos nach einer Stunde war der 41-fache Schweizer Nationalspieler mit der Vorarbeit beteiligt.

Während sich Lugano dank der drei Punkte dem zweitplatzierten FC St. Gallen bis auf einen Zähler annähert, bleibt Lausanne-Sport sechs Zähler von den Top 6 entfernt. Zu spät erwachten die Lausanner. Erst in der 80. Minute läutete Florent Mollet mit seinem Volleytor zum 1:2 die beste Phase der Gäste ein. Der Ausgleich wollte den noch am Donnerstag in der Conference League geforderten Waadtländern trotz Powerplay aber nicht mehr gelingen.

Renato Steffen ist bei Luganos Sieg die grosse Figur. Bild: keystone

Lugano - Lausanne-Sport 2:1 (1:0)

3062 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 36. Steffen (Grgic) 1:0. 61. Daniel Dos Santos (Steffen) 2:0. 80. Mollet (Janneh) 2:1.

Lugano: Saipi; Papadopoulos, Kelvin, Mai (71. Carbone); Zanotti (81. Brault-Guillard), Grgic, Bislimi, Cimignani (86. Alioski); Daniel Dos Santos (71. Mahmoud); Steffen (81. Bottani), Koutsias.

Lausanne-Sport: Letica; Bergvall (64. Koné), Mouanga, Sow, Poaty; Roche (46. Custodio); Soppy, Lekoueiry (64. Kana Biyik), Mollet; Traore (64. Janneh), Diakite (79. Ajdini).

Verwarnungen: 49. Mai, 62. Daniel Dos Santos, 87. Alioski, 87. Soppy, 92. Grgic.

Sion – Young Boys 3:1

Die Young Boys können den Kantersieg von letzter Woche gegen Winterthur nicht bestätigen. Sie verlieren in Sitten mit 1:3. Rilind Nivokazi schiesst alle Walliser Tore.

YB bringt es seit über drei Monaten nicht zustande, zweimal in Folge zu gewinnen. Deshalb ersticken alle Berner Versuche, endlich in dieser Saison richtig Fahrt aufzunehmen, im Keime. Das 6:1 gegen Winterthur war nicht zuletzt dank des schwachen Widerstandes zustande gekommen, wie nachträglich wohl festgehalten werden muss.



Die Highlights des Spiels. Video: SRF

In Sitten hielt der Gegner von der ersten Minute an aggressiv und gekonnt dagegen. Nivokazi, der seit dem 7. Dezember auf sein neuntes Saisontor wartete, sorgte für die 2:0-Pausenführung (15. und 42.), bevor ihm in der Schlussviertelstunde mit dem 3:1 die Siegsicherung gelang. Der Erfolg der Walliser war verdient. Chancen zu mehr Toren waren vorhanden, zwei Treffer wurden durch den VAR wegen eines Fouls (6.) und eines Offsides (60.) annulliert.

YB war nach der Pause etwas stärker als in der komplett ungenügenden ersten Halbzeit. Ausser dem Anschlusstreffer durch den eingewechselten Joël Monteiro sprang aber nichts Zählbares heraus. In der Tabelle führt die Niederlage und das siebte sieglose Auswärtsspiel in Folge dazu, dass das sechstplatzierte YB nun vier Punkte hinter Sion liegt.

Bild: keystone

Sion - Young Boys 3:1 (2:0)

10'000 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 15. Nivokazi (Chouaref) 1:0. 42. Nivokazi 2:0. 52. Monteiro 2:1. 77. Nivokazi 3:1.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Baltazar Costa, Kabacalman; Chipperfield (69. Lukembila), Berdayes (69. Surdez), Chouaref (85. Llukes); Nivokazi (85. Kololli).

Young Boys: Keller; Valery (46. Janko), Wüthrich, Benito, Bukinac; Gigovic (68. Lauper), Fernandes; Virginius (46. Monteiro), Sanches (76. Males), Fassnacht; Essende (68. Bedia).

Bemerkungen: 42. Keller hält Penalty von Chipperfield.

Verwarnungen: 21. Essende, 41. Valery, 66. Kabacalman (abu/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste