Rabona! Ägyptischer Nationalspieler bewirbt sich für den Assist des Jahres

Beim Derby zwischen Zamalek und Al Ahly Kairo haben die Gäste die Startphase im Griff. Schon nach 20 Minuten führt Al Ahly mit 2:0 und ist das deutlich bessere Team.

Mit der Führung im Rücken können auch die Spieler der Gäste schon ziemlich befreit agieren. So auch Mittelfeldspieler Amr El Solia. Der 31-fache Nationalspieler läuft in der 25. Minute in den gegnerischen Strafraum, wo der Ball nach einem Abpraller bei einem Gegner fast stillt steht. El Solia fackelt nicht lange, sondern chipt den Ball locker-lässig mit einem Rabona perfekt in den Lauf von Stürmer Mohamed Sherif, der die Vorlage zum 3:0 verwertet.

Video: streamable

Spätestens nach dem diesem Treffer ist die Sache dann gegessen. Al Ahly bringt in der zweiten Halbzeit den Vorsprung über die Zeit und setzt sich am Ende gegen Zamalek mit 5:2 durch. (dab)