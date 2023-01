Einmal mehr eine Klasse für sich: Kylian Mbappé. Bild: www.imago-images.de

Mbappé macht fünf Tore – einmal wird PSG vom Sechstligisten dennoch fast düpiert

Für Spiele wie diese wurde das Wort Schaulaufen erfunden. In der vierten Runde des französischen Cups durfte PSG gegen den Sechstligisten Pays de Cassel ran. Dabei liess der Rekordmeister keine Zweifel an seiner Übermacht aufkommen.

Siebenmal bezwangen die Pariser Romain Samson im gegnerischen Tor. Samson ist eigentlich Konditor, musste sich aber 90 Minuten lang den Angriffen von Kylian Mbappé, Neymar und Co. entgegenstellen. Lionel Messi war nicht nach Lens, wo das Spiel ausgetragen wurde, gereist. Besonders mit einem hatte Samson seine Probleme: Kylian Mbappé.

Der 24-jährige Stürmer erzielte fünf der sieben Tore selbst. Eines davon nach einem Fehlgriff des gegnerischen Goalies. Die weiteren Tore erzielten Neymar und Carlos Soler.

Mbappé trifft zum vierten Mal im Spiel gegen Pays de Cassel. Video: streamja

Doch, dass der Sechstligist so unterging, lag nicht am fehlenden Mut des Heimteams. Eine Szene zeigt die Defensivleute von Pays de Cassel, wie sie kontrolliert aus dem eigenen Strafraum heraus einen Angriff aufziehen wollen. Dabei erinnern sie fast schon an ein Topteam unter der Führung von Pep Guardiola, das auf sein hervorragendes Kurzpassspiel setzt. Am Ende der schönen Passstafette bleibt der Rechtsaussen aber an Nuno Mendes hängen.

Die Szene im Video. Video: streamja

(nih)