Schon wieder erwischt – ARD-Reporter bei Argentiniens Feier erneut am Limit

Berichten am Limit – ARD-Reporter mitten in argentinischen Bierduschen

Und wieder hat es ihn erwischt. Matthias Ebert, Südamerika-Korrespondent der ARD, berichtete in der argentinischen Nacht auf Dienstag aus Buenos Aires vom Empfang des Weltmeisters. Hunderttausende Fans warteten auf Lionel Messi und Co. Mittendrin war eben Ebert, der sich wieder durch nichts auf der Welt aus der Ruhe bringen liess. Auch nicht durch einige Fans, die ihn auf ihre Schultern nahmen und mehrmals in die Höhe warfen.

Neben dem WM-Final boten am Sonntagabend auch einige American-Football-Partien grosses Spektakel. Das lief am Wochenende in der NFL.

Was haben sich die New England Patriots dabei gedacht? Beim Stand von 24:24 wollten sie den letzten Spielzug der regulären Spielzeit nutzen, um doch noch einmal in die Endzone zu kommen. Dabei nahmen sie jedoch zu viel Risiko. Denn als Wide Receiver Jakobi Meyers versuchte, den Ball noch einmal zu seinem Quarterback Mac Jones zurückzuwerfen, landete er bei einem Verteidiger. Chandler Jones schnappte sich den Pass aus der Luft, rannte den gegnerischen Quarterback über den Haufen und dann bis in die Endzone.