Quote 300:1 – Blowers landet den grössten Aussenseiter-Triumph in der Geschichte

Das gab es noch nie in der langen Geschichte des Pferderennsports in Grossbritannien. In Exeter hat am Donnerstag auf tiefem Geläuf ein 300:1-Aussenseiter ein Rennen gewonnen.

Blowers heisst das fünfjährige Pferd, das von Jockey James Best bei seinem erst dritten Einsatz überhaupt zum glorreichen Triumph geführt wurde. Die bisher höchste Wettquote eines Siegers gehörte Equinoctial, das 1990 als 250:1-Aussenseiter gewonnen hatte.

«Ich war etwas überrascht über diese Quote», sagte Trainer Nigel Hawke gegenüber BBC. «300:1 empfand ich als etwas lächerlich. Wir wussten schliesslich, was unser Pferd drauf hat. Beim nächsten Start wird seine Quote bestimmt nicht mehr 300:1 sein.»

Zum Coup des Aussenseiters gehört ein verpasster Flug. Ella Herbison, die Blowers eigentlich reiten sollte, kam zu spät. Im Stau stehend, rief sie ihren Kollegen James Best an und fragte ihn, ob er einspringen wolle.

«Ich sah eine unbekannte irische Nummer im Display. Manchmal gehe ich ran, manchmal nicht», erzählte der Jockey bei Racing TV. Für einmal war es kein Callcenter, sondern ein Anruf, der ihm zu einem Eintrag im Geschichtsbuch verhalf.

Der Reiter verriet, dass die Taktik ursprünglich so aussah, sich nach dem Start hinten einzuordnen, damit Blowers Kraft sparen kann. «Aber dann dachten wir, dass er sich vorne vielleicht wohler fühlt. Offensichtlich kam er gut mit dem schwierigen Boden zurecht und er fand einen guten Rhythmus.»

Zahlreiche zuversichtliche Wetter hatten Blowers auf ihrem Zettel. Wie der Buchmacher Ladbrokes mitteilt, erzielte einer von ihnen mit einer Each-Way-Wette – je fünf Pfund auf Sieg und Platz – einen Gewinn von 1810 Pfund (1920 Franken). Weihnachten war für ihn in diesem Jahr schon am 18. Dezember. Bei Coral gingen 82 Wetten auf Blowers ein, der grösste Gewinn betrug 362 Pfund (385 Franken).

Trainer Nigel Hawke gehörte nicht zu jenen, die ihr Geld auf Blowers gesetzt hatten: «Ich wünschte, das hätte ich!»